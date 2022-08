Foot - PSG

Le vestiaire de Galtier confirme, un défi monstrueux est fixé

Publié le 22 août 2022 à 17h00 par Quentin Guiton

Le PSG réussit un début de saison impressionnant et se serait même fixé un objectif XXL : finir le championnat invaincu. Si l’entraîneur Christophe Galtier a tenu à démentir cette rumeur ce dimanche, le son de cloche est différent chez les joueurs. Ainsi, Vitinha est revenu sans détour sur ce fameux défi supposé…

0-5, 5-2, 1-7… Non, ce n’est pas un résultat de tennis mais bien les dernières rencontres du PSG en Ligue 1. Avec 17 buts inscrits en trois matchs, le club de la capitale réussit un début de saison stratosphérique. Au-delà des résultats, le PSG impressionne surtout dans le contenu proposé.

Transferts - PSG : Luis Campos a déjà bouclé un très gros coup sur le mercato https://t.co/9Q8qlJnfHP pic.twitter.com/5JXuQpG0oh — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

Une saison sans défaite ? Galtier dément …

Avec un tel début de saison, Christophe Galtier et Luis Campos auraient même lancé à leurs joueurs un défi titanesque selon Le Parisien : terminer la saison sans avoir perdu le moindre match ! Mais avant la rencontre face à Lille, l’entraineur du PSG a tenu à démentir la rumeur et a affirmé ne jamais avoir demandé à ses joueurs de terminer la saison invaincus, mais n'a pas exclu la possibilité que ce défi ait été lancé dans le vestiaire : « Peut-être que ça s’est dit dans le vestiaire entre joueurs mais il n’y a pas un membre du staff technique qui en a parlé ».

… pas Vitinha !