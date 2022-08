Mercato - Rennes

Rennes : Bourigeaud à l’Atletico de Madrid, c’est non !

Publié le 26 août 2022 à 16h15 par Alexis Bernard mis à jour le 26 août 2022 à 16h27

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Benjamin Bourigeaud a pris la décision de rester à Rennes et ses représentants ont même démarré des discussions pour une prolongation de contrat. Ces dernières heures, un intérêt de l’Atletico de Madrid est évoqué. Le 10 Sport fait le point sur ce dossier.

Benjamin Bourigeaud avait le choix. L’embarras du choix, même. Courtisé par de très nombreux clubs français et européens, le milieu de terrain a choisi de rester au Stade Rennais. Comme révélé par le10sport.com , les opportunités qui se sont présentées à lui, les plus concrètes (OL, Nice, Fulham et Nottingham Forrest), ne correspondaient pas à ce qu’il recherchait. Des écuries comme la Lazio Rome, Naples ou encore l’AS Rome auraient pu être dans sa ligne de mire. Mais malgré de réels intérêts, ces clubs italiens n’ont pas été suffisamment loin dans les discussions pour que le dossier devienne concret.

Deux ou trois ans en plus

A 28 ans, Benjamin Bourigeaud va donc poursuivre sa belle aventure avec Rennes. Et ses représentants sont déjà à pied d’œuvre pour construire une possible prolongation de contrat. Selon nos informations, les discussions tournent autour d’un nouveau bail de deux ou trois saisons. Après le mercato estival, les deux parties ont prévu d’avancer pour tenter de trouver un accord. Dans le cas contraire, Benjamin Bourigeaud pourra signer libre dans le club de son choix puisqu’il arrive en fin de contrat (juin 2023).

Rien avec l’Atletico de Madrid