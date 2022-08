Foot - Mercato - OM

Après l'OM, Cristiano Ronaldo reçoit une réponse pour son transfert

Publié le 26 août 2022 à 11h15 par La rédaction mis à jour le 26 août 2022 à 11h49

Alors que Pablo Longoria a mis fin à la rumeur Cristiano Ronaldo à l’OM, Jorge Mendes cherche un nouveau club à son joueur. Il l’aurait proposé en Serie A, notamment à l’AC Milan, mais les Rossoneri n'auraient pas donné suite, n'envisageant pas de se séparer de Rafael Leao.

Espéré du côté de Marseille, Pablo Longoria a mis fin au feuilleton Cristiano Ronaldo à l’OM. Le Portugais est inatteignable pour les finances marseillaises : « on doit être sincère avec tout le monde et on doit faire le football avec les moyens qu’on a », a notamment confié le président de l’Olympique de Marseille.

L’AC Milan recale Cristiano Ronaldo

Jorge Mendes de son côté s’active pour trouver un point de chute à Cristiano Ronaldo. Il l’aurait proposé en Serie A, à Naples et à l’AC Milan d’après les informations de Sky Italia . Pour que ce transfert puisse se réaliser, il aurait fallu que les Rossoneri vendent Rafael Leao. Dans ces conditions, le champion d’Italie aurait repoussé cette proposition.

CR7 proposé à Naples