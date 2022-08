Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos dégaine une nouvelle offre XXL, la réponse tombe

Publié le 26 août 2022 à 11h30 par La rédaction

Cible prioritaire de Luis Campos, Milan Skriniar figure toujours dans les petits papiers du PSG, mais le défenseur pourrait finalement prolonger son contrat avec l'Inter Milan. Malgré la volonté de l'écurie parisienne qui tente le tout pour le tout en dégainant des offres XXL, la direction milanaise résiste et devrait même formuler une offre de prolongation à son joueur.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Milan Skriniar est la priorité absolue de Luis Campos pour renforcer l'axe de la défense parisienne. Néanmoins, le PSG ne parvient pas à conclure ce dossier car l'Inter Milan tente le tout pour le tout afin de conserver son joueur. Un temps vendeur, Steven Zhang, président du club lombard, n'est plus à l'écoute du PSG suite à la menace de Nasser Al-Khelaïfi de signer librement le défenseur à l'été prochain. Une énorme offre aurait une nouvelle fois été repoussée par les Interistes qui aimeraient prolonger le contrat de leur taulier en défense.

L'Inter refuse 60M€

Après plusieurs refus de la direction milanaise qui réclame 70M€ pour son défenseur, le PSG serait repassé à l'attaque ce jeudi. La Gazzetta dello Sport l'affirme dans son édition du jour, la direction parisienne a transmis une nouvelle offre de 60M€ en incluant un joueur dont le nom n'a pas filtré. Offre une nouvelle fois rejetée par les Nerazzurri . Vexé par l'attitude de Nasser Al-Khelaïfi, Steven Zhang ne veut plus discuter avec le PSG et compte renouveler le bail de son défenseur central.

Skriniar bientôt prolongé ?

Suite à cette nouvelle offre francilienne repoussée, la direction de l'Inter Milan a annoncé que Milan Skriniar ne partira pas et est persuadée que le défenseur slovaque prolongera. La Gazzetta dello Sport avance même que le club lombard pourrait prochainement lui proposer de prolonger son contrat qui expire l'été prochain. Un bail de quatre ans supplémentaires serait étudié et les négociations seraient déjà entamées. Alors que le PSG lui proposait un salaire annuel de 7,7M€, le média transalpin ne précise pas la revalorisation salariale dont devrait faire objet le Slovaque.

