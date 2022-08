Foot - Mercato

Au cœur des rumeurs à l’OM, un accord est annoncé pour Ronaldo

Publié le 26 août 2022 à 10h45 par Bernard Colas

Depuis quelques semaines, les supporters de l’OM affichent l’incroyable espoir d’attirer Cristiano Ronaldo dans la cité phocéenne, de quoi irriter Pablo Longoria, qui s’est montré clair sur le sujet. De son côté, Jorge Mendes s’active pour trouver un nouveau club au Portugais, et c’est dans son pays natal que la solution pourrait être trouvée.

Où évoluera Cristiano Ronaldo cette saison ? Désireux de quitter Manchester United afin de participer à la Ligue des champions, le Portugais est annoncé aux quatre coins de l’Europe depuis le début de l’été, mais aucune piste sérieuse ne se dégage pour autant. Le PSG, l’Atlético, le Real Madrid, Chelsea ou encore le Bayern Munich n’envisagent pas de se positionner sur Cristiano Ronaldo, dans le flou pour son avenir. De quoi faire rêver les supporters de l’OM.

Mercato - OM : Cristiano Ronaldo attendu à Marseille, l’énorme colère de Pablo Longoria https://t.co/6NeyZHv83m pic.twitter.com/hvnJ1Lpm88 — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Les Marseillais rêvent de CR7, pas l’OM

À Marseille, on affiche en effet le rêve fou de voir débarquer Cristiano Ronaldo. Il faut dire que l’OM disputera de son côté la Ligue des champions, l’une des exigences du quintuple Ballon d’Or pour son avenir. Pour autant, le dossier semble impossible à boucler sur le plan financier, et Pablo Longoria ne s’en cache pas. « Nous sommes un club qui fait avec les moyens qu'on a. Me demander si Cristiano Ronaldo peut venir, c'est comme me demander si Kevin De Brune, Darwin Nunez ou Erling Haaland pouvait venir à l'OM. Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde », a confié ce jeudi le président de l’OM sur beIN SPORTS . D’après L’Équipe , l’Espagnol ne cacherait pas son agacement en privé face à l’engouement du mouvement # RonaldOM sur les réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo proche de retrouver le Sporting ?