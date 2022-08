Foot - Mercato - OM

OM : Longoria en colère à cause de Cristiano Ronaldo ?

Alors que le feuilleton Cristiano Ronaldo fait couler beaucoup d’encre et que l’OM est annoncé comme un point de chute potentiel pour la star portugaise, Pablo Longoria serait fortement agacé par les rumeurs en interne, et ce dossier ne plait pas beaucoup au président marseillais.

Après avoir officialisé l’arrivée d’Eric Bailly ces dernières heures sous la forme d’un prêt avec option d’achat, l’OM va-t-il enchainer avec un autre joueur de Manchester United d’ici la fin du mercato ? Selon certaines révélations, la piste menant à Cristiano Ronaldo serait en effet concrète pour le club phocéen.

Plusieurs légendes de l’OM, comme Eric Di Meco, Djibril Cissé ou encore Samir Nasri, ont d’ailleurs lancé un appel du pied à Cristiano Ronaldo ces derniers jours pour tenter de le convaincre : « Moi j’ai une solution pour lui ! Il peut résilier son contrat avec Manchester United, on lui donne la moitié de son année et Marseille lui donne quelque chose pour jouer la Ligue des Champions ! Une attaque Cristiano Ronaldo – Alexis Sanchez… Ça me va ! Ça a de l’allure ! », a notamment lâché Nasri.

Olympique Marseille are currently not in negotiations to sign Cristiano Ronaldo. Pablo Longoria, disappointed with the rumours as OM are trying to build completely different project. 🔵 #OM More on OM position on Ronaldo, project and signings: https://t.co/EJUeAoLInU pic.twitter.com/QiA8qH0boe