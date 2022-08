Foot - Mercato - PSG

PSG : Renato Sanches livre un message fort après son transfert

Publié le 22 août 2022 à 10h15 par Bernard Colas

Quelques semaines après son transfert au PSG, Renato Sanches a retrouvé la pelouse du LOSC ce dimanche lors de la démonstration de sa nouvelle équipe (1-7). Ce qui n’a pas empêché le public lillois d’acclamer son ancien joueur lors de l’entrée de l’international portugais, touché par cet accueil comme il l'a confié après le match.

Ce dimanche, le PSG a livré une prestation XXL en surclassant le LOSC (7-1). Une semaine après l’affaire du penaltygate face à Montpellier qui n’a pas manqué de faire parler, Kylian Mbappé et Neymar ont retrouvé le sourire, avec un triplé pour l’international français et un doublé pour la star auriverde, délivrant également trois passes décisives. Une rencontre forcément particulière pour Renato Sanches, qui retrouvait déjà son ancien club quelques semaines après son transfert au PSG.

Renato Sanches retrouve déjà le LOSC

Sur le banc au coup d’envoi, Renato Sanches est entré sur la pelouse à l’heure de jeu, sous les applaudissements des supporters du LOSC qui n’ont pas oublié l’importance du Portugais dans l’entrejeu lillois ces dernières années. Un moment fort pour Renato Sanches, satisfait de la démonstration du PSG mais également de ses retrouvailles avec les Dogues .

Renato Sanches après la rencontre : « Je suis trop content de l'accueil du stade. J'ai joué ici trois saisons à Lille, c'est ma maison. J'ai passé de bons moments ici, j'y ai gagné le Championnat. Je suis content. Je me sens bien ici. Merci aux supporters du LOSC. » (ÉQ)❤️🏆 pic.twitter.com/z1OzY0IsLO — SuiveurLillois (@SuiveurLillois) August 21, 2022

« Lille ? Je me sens bien ici »