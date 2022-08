Foot - PSG

Neymar, Mbappé... L’énorme réponse de Galtier après le penalty-gate

Publié le 22 août 2022 à 09h00 par Pierrick Levallet

Lors de la rencontre entre le PSG et Montpellier le week-end dernier, certaines tensions sont apparues entre Kylian Mbappé et Neymar au sujet des tireurs de penalties. Après quelques jours, Christophe Galtier a tenu à faire un point sur la situation en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche ce dimanche avec une lég!re pointe d'humour.

Le week-end dernier, la rencontre entre le PSG et Montpellier a été la scène de tensions naissantes entre Kylian Mbappé et Neymar. Les deux stars parisiennes ont eu un différend concernant l’ordre des tireurs pour les penalties. S’en sont suivies ensuite de nombreuses rumeurs concernant le fait que Kylian Mbappé aurait demandé à sa direction de transférer Neymar. Si le vestiaire parisien a été agité les jours suivants la rencontre, les choses semblent être rentrées dans l’ordre. Christophe Galtier a d’ailleurs tenu à faire un point en conférence de presse ce jeudi.

«C'est aux joueurs d'être intelligents en fonction de la situation»

« La hiérarchie est évolutive en fonction de qui est sur le terrain. Kylian tireur numéro sur ce match contre Montpellier. Neymar tireur numéro deux sur celui-là. Interprétation sur le deuxième penalty. Il ne s'est rien passé sur ce penalty, il y a eu une discussion et Neymar se sentait bien. Il peut y avoir Messi et Ramos aussi comme tireur. Il y a la préparation du match et ce qui est décidé doit être respecté. Après il y a la situation du match et c'est aux joueurs d'être intelligents en fonction de la situation de faire un cadeau à un partenaire ou de s'effacer pour lui donner de la confiance » avait alors expliqué l’entraîneur du PSG. Ce dernier en a d’ailleurs rajouté une couche ce dimanche.

«Kylian est le numéro 1 et en cas de défection, Neymar est le second»

« Si y’en a deux tant mieux ! Si y’en a un c’est déjà bien. Kylian tire. Par principe, je définis toujours un deuxième qui est évidemment Neymar. Après vous pouvez avoir des situations comme la semaine dernière, il faut être intelligent. J’ai vu ce que Benzema a fait hier avec Hazard, il faut savoir en premier si les uns et les autres se sentent mais Kylian est le numéro 1 et en cas de défection, Neymar est le second » a-t-il confirmé lorsqu'il a été interrogé par Prime Video .

