PSG : Le clan Icardi relance le feuilleton pour son transfert

27 août 2022

Mauro Icardi ne cesse de faire parler de lui en cette dernière ligne droite du mercato estival. Partir à Galatasaray ou rester au PSG où il n’est plus désiré ? Le suspense reste à son comble alors que le FC Séville pourrait devenir une solution de dernière minute. Explications.

À Paris, Mauro Icardi n’était déjà plus le bienvenu avant le départ de Leonardo à la fin du mois de mai. Et c’est encore plus vrai depuis la nomination de Luis Campos le 10 juin dernier. Le conseiller football du PSG a mis sur place un loft dans lequel Icardi a une place de choix. De quoi pousser Christophe Galtier à inciter l’attaquant argentin à trouver un point de chute à la mi-août en conférence de presse. « Son absence était liée à un choix purement sportif. J'ai vu Mauro en début de semaine pour lui expliquer que j'allais restreindre le groupe et que je ne pouvais pas jouer avec 25 joueurs de champ, ce n'est pas possible. Le club travaille en étroite collaboration avec lui pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons. Je pense qu'il est important pour lui qu'il se relance ».

Icardi d’accord pour rejoindre Galatasaray ?

Et ces derniers jours, il a semblé que le départ de Mauro Icardi se précisait enfin. La Repubblica et le10sport.com vous ont affirmé à tour de rôle que l’attaquant argentin avait donné son aval à Galatasaray et qu’il n’attendait plus que le PSG donne son feu vert et se mette d’accord avec le club stambouliote au niveau des modalités de l’opération.

Mauro Icardi temporise, Wanda Nara brouille les pistes

Cependant, il semblerait que Mauro Icardi ne soit plus si certain de vouloir rapidement s’engager en faveur du pensionnaire de SuperLig. D’après le journaliste Gianluigi Longari, l’Argentin attendrait la fin du mercato des cinq gros championnats européens, à savoir le 2 septembre prochain, afin de prendre une décision finale. Pour rappel, le marché turc fermera pour sa part ses portes le 8 septembre. D’ailleurs, sa conjointe et représentante Wanda Nara n’a pas manqué de jeter un froid sur la suite des opérations pour l’attaquant du PSG. « Je peux le conseiller ou lui donner un avis, mais c'est lui qui décide s'il quitte le PSG ».

Le clan Icardi aurait le FC Séville en tête, mais pas le club andalou