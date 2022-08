Mercato - PSG

D’accord avec Galatasaray, Icardi attend le feu vert du PSG…

Publié le 25 août 2022 à 15h30 par Alexis Bernard

Contre toute attente, le dossier Icardi est en train de se diriger vers une issue favorable. Comme révélé par La Repubblica, l’Argentin a trouvé un accord avec le club d’Istanbul. Il ne manque que le feu vert de Paris.

De tous les dossiers de Luis Campos, celui de Mauro Icardi était clairement le plus complexe. Avec un salaire de 9 millions d’euros par saison et des prestations clairement faiblardes depuis deux saisons, difficile de voir l’Argentin rebondir quelque part loin de Paris. Et pourtant, le miracle se dessine peu à peu, du côté de la… Turquie ! Ce jeudi, La Repubblica révèle qu’Icardi a donné son accord à Galatasaray. Le 10 Sport est en mesure de confirmer cette information. L’Argentin a donné sa réponse au club turc pour être prêté une saison.

Le PSG doit valider

Le plus dur est fait : avoir l’accord du clan Icardi. Et même si un rebondissement n’est pas à exclure, la compagne et agent de l’Argentin, Wanda Icardi, étant souvent surprenante, le dossier est aujourd’hui très bien engagé. Le PSG devrait prendre en charge une partie conséquente du salaire de Mauro Icardi pour permettre ce deal. Mais pour l’heure, Paris doit encore valider la totalité de l’opération, ce qui n’est pas encore le cas.

CorSera : Mauro #Icardi a accepté de rejoindre #Galatasaray. Le #PSG pousse pour inclure une option d’achat dans le prêt de l’attaquant, et devra probablement payer une partie de son salaire. pic.twitter.com/yDhk04F1vq — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 25, 2022

Paris ne veut plus d’Icardi

Rapidement placé sur la liste des transferts par Luis Campos, Mauro Icardi ne fait plus partie des plans du b. Il serait donc étonnant de voir Paris ne pas donner suite à cette opportunité, encore plus si le joueur l’accepte… La prudence reste toutefois de mise dans un dossier qui peut capoter jusqu’au dernier. D’autant plus que Galatasaray n’est pas seul sur le coup. Les sollicitations très concrètes ne sont pas nombreuses pour l’ancien de l’Inter Milan mais il y en a malgré tout. Un dossier épique qu’il faudra suivre jusqu’à son officialisation…