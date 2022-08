Foot - Mercato - PSG

PSG : Grâce à Navas, Campos va enfin boucler ce transfert

Publié le 25 août 2022 à 14h45 par Hugo Chirossel

Alors que Keylor Navas négocierait actuellement la résiliation de son contrat avec le PSG, son départ pourrait débloquer le dossier Fabian Ruiz. Luis Campos recherche un milieu de terrain et l’international espagnol est annoncé au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines. Le club et le joueur sont d’ores et déjà d’accord, il ne reste plus qu’à convaincre Naples.

Relégué à la deuxième place dans la hiérarchie des gardiens, Keylor Navas devrait très prochainement quitter le Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en 2024, le Costaricien négocierait actuellement la résiliation de son bail, une opération qui pourrait coûter jusqu’à 8M€ au PSG.

Keylor Navas se rapproche de Naples

Keylor Navas est attendu à Naples, qui veut en faire son portier titulaire. Dans le même temps, les deux clubs négocient également pour Fabian Ruiz. Luis Campos en a fait sa priorité pour renforcer le milieu de terrain du PSG. D’après Foot Mercato , ce dossier devrait se débloquer une fois que le cas du gardien de 35 ans sera réglé.

Fabian Ruiz bientôt au PSG ?