Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos en passe de boucler deux dossiers XXL ?

Publié le 24 août 2022 à 20h30 par La rédaction

Le mercato du PSG est loin d’être terminé. En effet, le consultant sportif du PSG a encore 3 recrutements à effectuer : un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant, et tout cela en parallèle de son opération dégraissage. Et le Portugais serait en passe de boucler deux très gros dossiers…

Luis Campos doit encore s’activer au Paris-Saint-Germain. En effet, le consultant sportif serait encore à la recherche d’un milieu de terrain, d’un défenseur central et d’un attaquant d’ici la fin du mercato. En parallèle, le Portugais doit toujours mener son opération dégraissage, qui serait toujours loin d’être terminée. Et le PSG serait ainsi en passe de boucler deux grands dossiers…

Fabian Ruiz au PSG, ça chauffe ?

Ainsi, d’après les informations du quotidien espagnol AS , le dossier Fabian Ruiz serait toujours chaud du côté du PSG. En effet, le milieu de terrain du Napoli se rapprocherait de plus en plus de la capitale. Avec le recrutement de Tanguy Ndombele, Luciano Spalletti tiendrait déjà son remplaçant, et les dirigeants du Napoli voudraient absolument vendre Fabian Ruiz avant que ce dernier ne parte libre à l’été 2023. L’offre de 25M€ du PSG devrait ainsi être acceptée. Cependant, le PSG serait toujours en difficultés pour boucler ce dossier, puisque pour faire venir l’international espagnol, un milieu de terrain devra quitter le navire.

Mercato - PSG : Ce dossier brûlant coince, la raison dévoilée https://t.co/CefrI71Pqv pic.twitter.com/UmW4aX0LeI — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

Keylor Navas toujours priorité du Napoli

En parallèle, les deux clubs seraient actuellement en négociations pour le transfert de Keylor Navas. En effet, le gardien du PSG n’aurait pas apprécié d’être relégué au rang de numéro 2 dans la hiérarchie, derrière Gianluigi Donnarumma, et aurait demandé à quitter la capitale en quête de temps de jeu. Il serait la priorité de Naples, qui aurait déjà un accord avec le joueur pour un contrat de 2 ans. Cependant, pour le faire venir, le Napoli attendrait que le PSG libère son joueur, et son salaire actuel (9M€) poserait problème dans cette transaction…

Naples active un plan B, mais n’oublie pas Navas