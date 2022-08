Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier XXL coince, la raison dévoilée

Publié le 24 août 2022 à 18h45 par La rédaction

Actuellement sur les traces d’un nouveau milieu de terrain pour renforcer l’entre-jeu du PSG, Luis Campos aurait trouvé le joueur qu’il lui fallait. En effet, Fabian Ruiz serait en approche, en provenance du Napoli. Cependant, ce dossier semble coincer…

Le recrutement du dernier milieu de terrain du côté du PSG serait tout proche d’être bouclé. En effet, Luis Campos serait en train de travailler sur une dernière arrivée dans l’entre-jeu, après les recrutements de Vitinha et Renato Sanches. L’heureux élu devrait être Fabian Ruiz, annoncé depuis maintenant quelques semaines du côté du PSG. Cependant, ce dossier semble coincer…

Le dégraissage du PSG responsable des ralentissements ?

Ainsi, comme révélé par le quotidien espagnol AS , le dossier Fabian Ruiz coincerait actuellement à cause du PSG. En effet, l’opération dégraissage de Luis Campos ne se passerait pas réellement comme prévu, et un milieu de terrain devrait encore quitter le navire avant de pouvoir boucler la venue de l’international espagnol du Napoli.

Fabian Ruiz devenu indésirable à Naples ?

Par ailleurs, le quotidien espagnol affirme que le Napoli devrait bel et bien accepter les 25M€ offerts par le PSG pour Fabian Ruiz. En effet, l’international espagnol est libre de tout contrat à l’issue de la saison, et Aurelio De Laurentiis voudrait à tout prix éviter un départ libre. Par ailleurs, avec l’arrivée de Tanguy Ndombele, l’entraîneur napolitain Luciano Spalletti aurait déjà trouvé le remplaçant de l’Espagnol. Une fois que le PSG aura dégraissé, Fabian Ruiz pourra donc débarquer dans la capitale…