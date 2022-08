Foot - Mercato

Balerdi, Griezmann, Navas... Toutes les infos mercato du 27 août

Publié le 27 août 2022 à 12h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Wanda Nara fait une annonce pour le mercato d'Icardi

L'avenir de Mauro Icardi est l'un des sujet brûlant de la fin de mercato du PSG. Son nom circule avec insistance du côté de Galatasaray, mais ce dossier ne semble pas encore bouclé. Wanda Nara a donc été interrogée concernant l'avenir de l'attaquant argentin. « Je peux le conseiller ou lui donner un avis, mais c'est lui qui décide s'il quitte le PSG », assure-t-elle dans des propos rapportés par TyC Sports .



OM : Payet peut trembler, Longoria a identifié sa 12e recrue

Cet été, l'OM a déjà recruté onze joueurs à savoir Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez, Alexis Sanchez, Issa Kaboré et Eric Bailly. Et un douzième est attendu puisque d'après La Provence , Igor Tudor souhaiterait voir débarquer un milieu offensif. Une mauvaise nouvelle pour Dimitri Payet.



PSG : Dénouement imminent pour le transfert de Navas

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Keylor Navas semble clairement se rapprocher de Naples. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, ce dossier est entré dans sa dernière ligne droite. Un dénouement est attendu en début de semaine prochaine et le PSG pourrait se résoudre à résilier le bail du Costaricien.



Balerdi pourrait quitter l'OM

Le secteur défensif de l'OM est très fourni. Et pour cause, après les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, le club phocéen a accueilli Eric Bailly sous la forme d'un prêt. Par conséquent, Leonardo Balerdi, décevant depuis le début de saison, est clairement menacé. Et selon les informations de Gianluca Di Marzio, Bologne pourrait tenter sa chance pour le défenseur argentin.



OM : Après Ronaldo, une autre folle rumeur est lancée à Marseille

Alors que la rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo a enflammé les réseaux sociaux ces dernières semaines, Pablo Longoria y a mis fin de façon catégorique. Néanmoins, un journaliste espagnol a rapidement relancé une folle rumeur. Selon Hugo Scoccia, Antoine Griezmann serait très intéressé à l'idée de signer à l'OM. Reste à savoir si cette rumeur prendra la même ampleur.



