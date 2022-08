Foot - Mercato - PSG

PSG : Wanda Nara fait une annonce pour le mercato d'Icardi

Publié le 27 août 2022 à 11h45 par Arthur Montagne mis à jour le 27 août 2022 à 11h45

Alors que Mauro Icardi est au cœur des rumeurs concernant son avenir au PSG, Wanda Nara a été interrogée sur la situation de son mari. Et la célèbre agent se montre assez claire en assurant que c'est bien l'attaquant argentin qui aura le dernier mot dans ce dossier et qui décidera ou non s'il souhaite quitter le PSG.

C'est l'un des dossiers brûlants de la fin du mercato du PSG. En effet, Mauro Icardi n'entre plus du tout dans les plans de Christophe Galtier qui souhaite s'en séparer. L'attaquant argentin, qui s'entraîne avec les autres joueurs indésirables du club, en marge du groupe dirigé par Galtier, envisagerait désormais de partir et l'option la plus chaude mènerait à Galatasaray.

Mercato - PSG : Pour son transfert, Mauro Icardi a tout prévu https://t.co/hrdo2auASL pic.twitter.com/dkus4wpT7B — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

«C'est lui qui décide s'il quitte le PSG»

Les discussions seraient en cours entre toutes les parties et pourraient aboutir à une issue positive d'ici la fin du mercato. Et alors que Wanda Nara a été aperçue à l'aéroport Ezeiza de Buenos Aires, elle n'a pas échappé aux questions sur l'avenir de son mari dont elle gère les intérêts. « Je peux le conseiller ou lui donner un avis, mais c'est lui qui décide s'il quitte le PSG », assure-t-elle dans des propos rapportés par TyC Sports . Et ce n'est pas d'ailleurs pas la première fois qu'elle prend la parole cet été.

Wanda Nara met la pression sur le PSG