EXCLU - FC Nantes : Ce joueur que Kombouaré veut en dernière minute

Publié le 27 août 2022 à 13h35 par Alexis Bernard mis à jour le 27 août 2022 à 13h40

Très agacé en interne face à la lenteur du mercato du FC Nantes, Antoine Kombouaré aurait identifié sa priorité. Selon nos informations, l'ancien entraîneur du PSG apprécie grandement le profil de Yann Karamoh (24 ans). Seul problème, l'ailier de Parme, dont le contrat s'achève en juin 2023, ne fait pas l'unanimité en interne, ce qui ne risque pas de réchauffer la relation entre le Kanak et sa direction.

Cet été, le FC Nantes se fait assez discret sur le mercato. A quelques jours de la fermeture du marché des transferts, les Canaris ont effectivement simplement recruté Moussa Sissoko en provenance de Watford pour environ 2M€ tandis que Mostafa Mohamed et Evann Guessand ont été prêtés respectivement par Galatasaray et l'OGC Nice. Et cela semble insuffisant compte tenu du début de saison du FC Nantes qui n'a toujours pas remporté le moindre match après deux nuls contre Angers (0-0) et le LOSC (1-1) puis une défaite face à l'OM (1-2). Le tout avec donc simplement deux petits buts inscrits, ce qui pousse Antoine Kombouaré à réclamer des renforts avant le 1er septembre.

Kombouaré met la pression pour le mercato

En effet, en conférence de presse, le technicien kanak a clairement mis la pression sur Waldemar Kita. « On va travailler pour avoir des renforts, c'est là où le problème se pose. Il faut des renforts pour aider les joueurs qui sont là à travailler pour avoir des résultats. Ici, c'est comme ça qu'ils travaillent. Il y a des dossiers chez moi qui ne passent pas et chez eux non plus, donc je bloque tout, j'attends d'avoir des renforts, mais des vrais renforts, au moins quatre joueurs. Ici ça s'accélère toujours en fin de mercato, il faut juste faire attention de ne pas se tromper sur les choix au dernier moment. C'est vrai que cette période de mercato est souvent un peu compliquée car on n'est pas d'accord sur les profils, on n'est jamais d'accord. Et on est là pour travailler pour le bien du club. Il faut que les joueurs qu'on recrute soient de vrais renforts, et que moi, l'entraîneur, je sois d’accord », a lancé Kombouaré qui a identifié sa priorité.

Karamoh, priorité de Kombouaré...

En effet, selon nos informations, Antoine Kombouaré apprécie grandement le profil de Yann Karamoh. L'ailier de 24 ans revient d'une saison en prêt au sein du club turc de Karagümrük où il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives. Revenu à Parme, où son contrat s'achève en juin 2023, l'ancien joueur de l'Inter Milan ne semble plus dans les plans du club italien et Kombouaré souhaite saisir cette opportunité afin de profiter des qualités de vitesse et de percussion de Karamoh.

