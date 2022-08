Foot - Mercato - PSG

OM : Ronaldo, Griezmann... Les rêves des Marseillais sont brisés

Publié le 27 août 2022 à 10h00 par Arthur Montagne

Comme souvent lors des marchés des transferts, de folles rumeurs circulent. Et cet été, l'OM n'est pas en reste. En effet, le club phocéen a vu naître le hashtag #RonaldOM invitant la star portugaise à Marseille, tandis qu'un journaliste espagnol évoque l'hypothèse d'un transfert d'Antoine Griezmann. Mais ces rumeurs ont rapidement été enterrées.

Cet été, l'OM a déjà bouclé l'arrivée de onze recrues et non des moindres : Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez, Alexis Sanchez, Issa Kaboré et Eric Bailly. Parmi ces joueurs, plusieurs noms bien connus sur la scène européenne ont débarqué à Marseille à l'image d'Alexis Sanchez et Eric Bailly qui arrivent en provenance de deux grands clubs européens, à savoir l'Inter Milan et Manchester United. Et pourtant, ce ne sont pas ces joueurs qui font le plus parler d'eux à Marseille ces dernières semaines.

Cristiano Ronaldo et Griezmann, les folles rumeurs à l'OM

Et pour cause, depuis plus d'un mois, une folle rumeur circule au sujet d'une éventuelle arrivée de Cristiano Ronaldo. Une rumeur entretenue par plusieurs anciens joueurs de l'OM à l'image d'Eric Di Meco, Djibril Cissé, Mamadou Niang ou Samir Nasri. Le hashtag #RonaldOM continue de circuler sur les réseaux sociaux tout comme une nouvelle rumeur. En effet, le journaliste espagnol Hugo Scoccia assure qu'Antoine Griezmann souhaite rejoindre l'OM cet été. Mais du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas.

Longoria s'agace des question sur CR7

Et c'est d'ailleurs ce que Pablo Longoria a tenu à rappeler jeudi après le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions. « C'est le monde des réseaux sociaux, c'est un monde qui cherche une manière de faire le buzz. Nous sommes un club qui fait avec les moyens qu'on a. Me demander si Cristiano Ronaldo peut venir, c'est comme me demander si Kevin De Brune, Darwin Nunez ou Erling Haaland pouvait venir à l'OM. Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on être sincère avec tout le monde et on doit faire le football avec les moyens qu'on a », assurait le président de l'OM au micro de beIN SPORTS . Un discours qui tient également pour Antoine Griezmann.

Griezmann ne quittera pas l'Atlético