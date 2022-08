Foot - Mercato - OM

OM : Après Ronaldo, une autre folle rumeur est lancée à Marseille

Publié le 27 août 2022 à 08h15 par Arthur Montagne mis à jour le 27 août 2022 à 08h16

Alors que la rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo a mis le feu aux réseaux sociaux, Pablo Longoria a mis fin aux spéculations concernant ce sujet. Mais à l'OM, cela reste rarement très calme. Et pour cause, un journaliste espagnol lance cette fois-ci la rumeur d'un transfert d'Antoine Griezmann.

C'est bien connu, Marseille n'est pas réputée pour être très calme. Et Pablo Longoria l'a bien compris puisque cet été, il a déjà recruté 11 joueurs pour renforcer l'effectif d'Igor Tudor. Et pourtant du côté de l'OM, le joueur qui fait le plus parler ces derniers jours n'est absolument pas une des recrues estivales puisqu'il s'agit de Cristiano Ronaldo dont la rumeur d'une arrivée sur la Canebière a mis le feu aux réseaux sociaux.

La rumeur Ronaldo enterrée...

Néanmoins, cette rumeur qui a perduré pendant plus d'un mois a été enterrée par l'OM. Après Pablo Longoria, qui assurait que l'OM « doit faire le football avec les moyens qu'on a », c'est Igor Tudor qui a mis fin à la rumeur Cristiano Ronaldo. « Je n'ai jamais entendu parler de ces rumeurs ! Même mes parents ne me l'ont pas dit. Je ne le savais pas. Ce sont des gossips », assurait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

Griezmann está pensando seriamente en ir al OM. Cerca, cerca… — Hugo Scoccia (@HugoScoccia) August 25, 2022

... voilà celle de Griezmann