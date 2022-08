Foot - Mercato - OM

Mercato : Ronaldo reçoit encore un message d’un ancien de l’OM

Publié le 27 août 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Depuis plus d'un mois, la rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo enflamme les réseaux sociaux. Une rumeur alimentée par plusieurs anciens joueurs de l'OM qui réclament à Pablo Longoria et Frank McCourt de tenter leur chance. Et c'est au tour de Patrice Evra de prendre position.

Cet été, Cristiano Ronaldo est au cœur des spéculations. Et pour cause le quintuple Ballon d'Or souhaite quitter Manchester United mais peine à trouver une porte de sortie, plusieurs grands clubs européens ayant décidé de refuser ses services. C'est la raison pour laquelle une folle rumeur l'envoyant à l'OM a circulé sur les réseaux sociaux. Et Patrice Evra, qui a côtoyé Cristiano Ronaldo à Manchester United, lui recommande de partir.

Mercato - OM : Marseille se mobilise pour l’arrivée de Cristiano Ronaldo https://t.co/n30OTS4whg pic.twitter.com/RmzLYc4Mrg — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

«Peut-être qu'il est temps pour de partir»

« La saga Cristiano Ronaldo est un autre problème. Reste-t-il ? Est-ce qu'il part ? Il est toujours là, le mercato n'est pas fermé mais je pense que, connaissant personnellement Cristiano, s'il ne joue pas, il aimerait partir. Je pense que ce serait le mieux pour lui et pour United (...) Peut-être qu'il est temps pour ces joueurs [Maguire, Ronaldo et Shaw] de partir », assure-t-il au Sun .

Avant Evra, d'autres anciens de l'OM ont conseillé Ronaldo

Et ce n'est pas la première fois qu'un ancien joueur de l'OM prend position pour Cristiano Ronaldo. Eric Di Meco, Samir Nasri, Djibril Cissé ou encore Mamadou Niang ont tous affiché leur intention de voir la star portugaise débarquer à Marseille. C'est au tour de Patrice Evra de prendre position.