OM: Pour tout savoir de Bailly, la onzième recrue de Pablo Longoria

Publié le 26 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Déjà très actif cet été, l'OM a bouclé l'arrivée d'une onzième recrue, à savoir Eric Bailly. Le défenseur central débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Manchester United. Et visiblement, l'international ivoirien est une très belle affaire pour le club phocéen.

Bien que l'OM ait été très actif depuis l'ouverture du mercato, Pablo Longoria a bouclé l'arrivée d'une nouvelle recrue à savoir Eric Bailly. « L'Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’Eric Bailly. Le défenseur international ivoirien de 28 ans s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d'achat après le succès de sa visite médicale », a révélé l'OM par le biais d'un communiqué. Selon plusieurs médias, l'option d'achat, estimée à 10M€, deviendra obligatoire si l'OM se qualifie pour la Ligue des champions et si Eric Bailly dispute au moins 50% des matches.

11e recrue de l'été, 4e défenseur central

Et Pablo Longoria n'en est donc pas à son premier coup de l'été. Loin de là. En effet, avant Eric Bailly, l'OM avait déjà recruté Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez, Alexis Sanchez et Issa Kaboré. Le défenseur ivoirien est donc la 11e recrue estivale du club phocéen... et le 4e défenseur central. Et pour cause, après le départ de William Saliba, dont le prêt ne comportait pas d'option d'achat, et celui de Luan Peres, l'OM avait besoin de se renforcer dans ce secteur de jeu, d'autant plus que Leonardo Balerdi peine à convaincre depuis le début de saison. Par conséquent, Eric Bailly devrait être aligné aux côtés de Chancel Mbemba et Samuel Gigot. Leonardo Balerdi, Isaak Touré et Duje Caleta-Car, qui pourrait encore partir, assureront le rôle de doublure.

«Pour moi, ça matche entre lui et l’OM»

Et visiblement, l'OM a réalisé une belle affaire en obtenant le prêt d'Eric Bailly comme l'explique Patrice Beaumelle, son ancien sélectionneur national, dans les colonnes de La Provence : « Les supporters de l’OM vont s’identifier à lui. […] Pour moi, ça matche entre lui et l’OM. C’est un stade pour lui, un club pour lui. Le public aime les joueurs défensifs rugueux, qui aiment le défi. […] Il peut s’imposer et, petit à petit, devenir un leader de cette défense. […] On sent qu’il veut prendre des responsabilités. […] C’est le club parfait. Quand on va chercher Eric Bailly, c’est qu’on a besoin de lui. Et quand il se sent désiré, il donne tout. Sinon il serait resté à Manchester United. Mais il a une envie profonde de se relancer en exploitant pleinement son potentiel ».

«Il peut rappeler aux Marseillais les Marcel Desailly ou Basile Boli de l’époque»