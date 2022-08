Foot - Mercato - OM

Mercato : Il passe à l’action pour attirer Ronaldo à l’OM

Publié le 26 août 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Alors que la rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM affole les réseaux sociaux, Djibril Cissé compte bien essayer de convaincre la star portugaise de quitter Manchester United pour rejoindre la Canebière. Et l'ancien attaquant marseillais semble avoir un plan.

Depuis quelques jours, Marseille s'enflamme pour une arrivée de Cristiano Ronaldo qui veut quitter Manchester United afin de disputer la Ligue des champions. Et la star portugaise a même reçu un appel du pied de Djibril Cissé. « Cristiano, viens mon ami. Je vais m'occuper de toi », écrivait l'ancien attaquant de l'OM sur Twitter .

Cissé va passer à l'action pour Ronaldo...

Et sur le plateau de L'EQUIPE de Greg , Djibril Cissé est allé encore plus loin : « Je pense que mon tweet n'est pas passé inaperçu. J'ai eu deux trois retours à ce sujet et pour la blague et la rigolade, oui je vais essayer de rentrer en contact avec Ronaldo. Moi j'y crois, j'ai envie d'y croire. Je suis supporter de l'OM donc forcément Cristiano Ronaldo avec le logo de l'OM ça me fait rêver ».

Oui stp frero https://t.co/nFP2OwB0mb — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 24, 2022

... et va recevoir de l'aide