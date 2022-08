Foot - Mercato - OM

Mercato : Ronaldo à Marseille ? L'OM révèle un mensonge

Publié le 24 août 2022 à 23h30 par Arthur Montagne

Du côté de Marseille, on se prend à rêver de voir débarquer Cristiano Ronaldo qui cherche à quitter Manchester United et peine à trouver un club qui lui offre l'opportunité de disputer la Ligue des champions. Par conséquent, l'OM pourrait être ce club. C'est en tout cas ce qu'espèrent les Marseillais. Mais au sein de l'OM, cette rumeur les fait bien rire.

Depuis quelques jours, l'hypothèse d'une arriver de Cristiano Ronaldo à l'OM met le feu à la cité phocéenne. Il faut dire que le journaliste italien Niccolo Ceccarini assurait que l'OM discutait avec la star portugaise. De son côté, Jean-Charles De Bono a révélé que les Marseillais étudiait les retombées économiques d'une telle opération : « Une étude est en train de se faire pour savoir ce que pourrait apporter Ronaldo au club financièrement. Ça a été le cas du côté du PSG avec Messi quand il est arrivé. L’OM s’est mis dans l’idée d’étudier comment faire venir Ronaldo à Marseille, sur le plan marketing et l’effet sur les sponsors du monde entier . » Et plus récemment, c'est même Laurent Paganelli qui en a rajouté une couche assurant que « Cristiano Ronaldo peut signer à l’OM, c’est une petite info . » Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu à Marseille.

Les Marseillais rêvent de Cristiano Ronaldo

En effet, les supporters, mais aussi les anciens joueurs de l'OM se mettent à rêver d'une arrivée de Cristiano Ronaldo. « On a tous le droit de rêver ! On est quand même en train de parler de Cristiano Ronaldo hein (...) C’est un joueur âgé, mais, aujourd’hui, Il peut être performant, il peut apporter un plus sur le terrain et dans les vestiaires. Quand t'as la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo, je pense que Longoria et McCourt devraient sauter sur l’occasion et au moins tenter le coup », expliquait par exemple Mamadou Niang au micro de RMC alors que sur Twitter , ce sont JUL et Djibril Cissé qui ont tenté d'interpeller Cristiano Ronaldo. L'ancien attaquant de l'OM va même plus loin et assure sur La Chaîne L'EQUIPE que son « mon tweet n'est pas passé inaperçu. J'ai eu deux trois retours à ce sujet et pour la blague et la rigolade, oui je vais essayer de rentrer en contact avec Ronaldo . »

@Cristiano come my friend I will look after you #RonaldoOM ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 23, 2022

«Ronaldo ? Ça les amuse au club»

Néanmoins, cette rumeur semble amuser l'OM. En effet, consultant pour Le Phocéen , Christophe Champy a contacté la direction marseillaise qui évoque un mensonge, comme pour les rumeurs qui ont circulé concernant la vente du club. « Jul, Djibril Cissé, Eric di Meco, c’est sympa on rigole bien. Je ne sais pas comment l’expliquer, s’il faut le dire en anglais, en portugais ou en mandarin, mais il faut arrêter de rêver. Cristiano Ronaldo ne viendra pas à l’OM, j’ai appelé le club mardi, et pour ne rien cacher j’ai discuté avec l’ami Cardoze sur ce sujet qui a pris une telle ampleur sur les réseau sociaux. Cardoze ça l’amuse, et ça les amuse au club, mais il m’a certifié, et il n’avait pas besoin de le faire, qu’à aucun moment Pablo Longoria n’a envisagé d’étudier le dossier Cristiano Ronaldo. Non pas qu’il "refuse" Cristiano Ronaldo comme on a pu le lire, il a un respect immense pour lui, mais c’est strictement impossible. Et l’OM n’a pas l’intention d’essayer de mettre même un doigt de pied dans le dossier Ronaldo. Après sur Twitter c’est sympa, mais c’est impossible. On me rapporte que Thibaud Vézirian dit que c’est sur les rails, bah voilà , il s’est trouvé un deuxième créneau pour son business, après la vente de OM, c’est Cristiano Ronaldo », assure-t-il au Phocéen .

L'OM avait déjà démenti