Pendant le mercato du PSG, Luis Campos tente un coup à l’OM

Publié le 24 août 2022 à 22h45 par Bernard Colas

Nommé en tant que conseiller football du PSG, Luis Campos occupe toujours ses fonctions de conseiller externe du côté du Celta Vigo. À l’instar du club de la capitale, la formation espagnole souhaite se montrer active sur le mercato et compte sur le Portugais, qui tente notamment de mettre la main sur Cédric Bakambu.

Luis Campos a un emploi du temps bien chargé. Après des passages à l’AS Monaco et au LOSC, le Portugais a retrouvé la Ligue 1 du côté du PSG, occupant la fonction de conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi. En parallèle de cette activité mouvementée dans la capitale, Campos a été confirmé dans son poste de conseiller externe au Celta Vigo, l’obligeant à jongler avec les dossiers.

Luis Campos et le Celta accélèrent pour Bakambu

Et comme l’explique ce mercredi Faro de Vigo , Luis Campos travaille actuellement sur un coup… du côté de l’OM ! À un peu plus d'une semaine avant la fermeture du marché, le Celta Vigo doit finaliser au plus vite la signature d’un attaquant et vise Cédric Bakambu, priorité de l’entraîneur Eduardo Coudet. Ce dernier tente de convaincre l’attaquant de l’OM de revenir en Espagne, tandis que Luis Campos étudient d’autres pistes alternatives en cas d’échec avec le Congolais, mais aucune d'entre elles ne convainc complètement Coudet, qui a toujours l'espoir de faire changer d'avis Bakambu.

Bakambu veut rester à Marseille

De son côté, Cédric Bakambu privilégie l’OM et la France pour la suite de sa carrière, notamment pour des raisons familiales, mais l’attaquant serait encore en pleine réflexion, demandant au club espagnol un temps supplémentaire avant de donner sa décision finale.