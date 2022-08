Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Un concurrent se retire pour Fofana

Publié le 24 août 2022 à 21h45 par La rédaction

Désireux de renforcer son effectif d’ici la fin de ce mercato, le PSG a notamment coché le nom de Wesley Fofana, tout comme Chelsea. Alors que le club parisien reste très discret sur le dossier, les Blues ont été plus offensifs en formulant trois offres à Leicester, toutes refusées. De quoi frustrer le club de Thomas Tuchel, qui aurait décidé de se retirer des négociations.

Alors que le PSG cherche à se renforcer en défense, le profil de Wesley Fofana retient notamment l'attention de Luis Campos, et il en est de même pour Chelsea. Alors que le club parisien reste calme dans le dossier, les Blues sont plus avenants et auraient formulé trois offres à Leicester, dont la dernière d’un montant de 83M€, toutes refusées. La formation anglaise aurait depuis pris une décision importante dans ce dossier.

Mercato - PSG : Le Real Madrid pourrait plomber les plans de Luis Campos https://t.co/Lz6pRG7RvP pic.twitter.com/byKZlKLLL4 — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

Chelsea prêt à se retirer du dossier Fofana ?

Chelsea est fortement intéressé par Wesley Fofana, mais en raison des exigences de Leicester, les Blues auraient décidé de se retirer du dossier comme le précise The Sun . Le club londonien juge les demandes de Leicester trop hautes.

Trop cher pour Chelsea