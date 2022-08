Foot - Mercato - OM

Mercato – OM : Une fin de mercato agitée du côté de Marseille

Publié le 24 août 2022 à 13h30 par La rédaction

Alors que l’OM devrait bientôt officialiser l’arrivée d’Éric Bailly, l’Olympique de Marseille pourrait perdre dans le même temps Arkadiusz Milik, annoncé du côté de la Juventus. Mais un autre attaquant pourrait lui aussi quitter Marseille en la personne Cédric Bakambu. Arrivé l’hiver dernier en provenance de Villarreal, le Congolais pourrait très bientôt retrouver l’Espagne du côté du Celta Vigo, qui fait le forcing pour le convaincre de venir.

Alors que l’OM est très actif dans ce mercato avec de nombreuses arrivées, à l'instar d'Alexis Sanchez, Jonathan Clauss ou encore Jordan Veretout, l’Olympique de Marseille pourrait perdre très prochainement Arkadiusz Milik, annoncé avec insistance vers la Juventus. En manque de temps de jeu avec l’OM, Cédric Bakambu pourrait lui aussi plier bagage et retrouver l’Espagne où le Celta Vigo suivrait de près l’attaquant congolais.

Mercato - OM : Écarté par Tudor, Payet bouge ses pions pour son avenir à Marseille https://t.co/DAU7gbU1gx pic.twitter.com/iUzFm4XKiV — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

Le Celta n’abandonne pas Bakambu

Toujours dans l’optique de dégraisser l’effectif d’Igor Tudor, Pablo Longoria souhaiterait se séparer de Cédric Bakambu. Très intéressé par l’attaquant congolais, le Celta Vigo pourrait apparaître comme un point de chute pour le joueur de l'OM. L’entraîneur Eduardo Coudet n’abandonne pas l’ancien de Villarreal, qui en a fait sa priorité pour cette fin de mercato dans l’optique de renforcer son attaque. D’après les informations de Faro de Vigo , l’Argentin aurait même appelé Bakambu à plusieurs reprises ces derniers jours pour tenter de le convaincre de signer pour le Celta Vigo. Pour le moment, les avances sont sans succès.

Bakambu veut rester à l’OM

Alors que Cédric Bakambu est en manque de temps de jeu à l’OM, l’attaquant marseillais ne souhaite pas pour autant quitter le club. Le Congolais voudrait rester en France pour des raisons familiales, pas de quoi freiner encore les ardeurs du Celta Vigo. Il faut dire que l’ancien joueur du Villarreal n’a pas exclu un départ en Espagne et a demandé un peu plus de temps pour donner une réponse. Alors que le mercato estival ferme dans quelques jours, le club espagnol souhaiterait vite finaliser l’arrivée d’un nouvel avant-centre.

« On doit encore compléter l’effectif. »