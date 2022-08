Mercato - OM

OM : La pression monte d’un cran autour d’Igor Tudor !

Publié le 26 août 2022 à 23h40 par Alexis Bernard mis à jour le 27 août 2022 à 00h39

Au sortir d’un tirage au sort plus que favorable en Ligue des Champions, Igor Tudor se retrouve au cœur d’une pression grandissante. Après avoir évité les grosses cylindrées européennes, l’espoir d’une qualification en huitième de finale est clairement à portée de main. Si l’OM échoue, il n’aura aucune excuse. Le Croate n’a pas le droit à l’erreur !

Hier soir, à Istanbul, le tirage au sort des phases de poules de la Ligue des champions a offert un groupe très abordable pour les hommes d’Igor Tudor. Conscients de l’opportunité qui leur est donnée de bien figurer après l’échec cuisant de 2020, les Marseillais ont vraiment une carte à jouer. Mais il ne faudra pas se rater, surtout pour Igor Tudor, alors que sa manière de travailler est toujours loin de faire l’unanimité dans le vestiaire. En effet, depuis son arrivée pour remplacer Jorge Sampaoli début juillet, le Croate agace pas mal les joueurs de l’OM à cause de son caractère bien trempé. Si bien qu’en interne, les choses deviennent très compliquées.

Un grand espoir pour la compétition

Après le terrible échec de 2020 qui a vu l’OM battre un triste record de défaites consécutives dans la compétition, les supporters nourrissent de grands espoirs pour leur retour dans la plus belle des compétitions. Les Marseillais ont évité les gros poissons et héritent de Francfort, Tottenham et du Sporting Portugal. Une belle opportunité qu’il ne faudra pas gaspiller. La phase de poules démarre début septembre et les épaules d’Igor Tudor vont commencer à trembler. Avec le bon début de saison en Ligue 1, l’OM devrait se lancer dans les bonnes conditions dans dix jours pour débuter sa campagne européenne. Avec une certaine pression tout de même.

Igor Tudor 💬 : " Je vois Payet en progression, on verra dans les prochains matchs comment seront les compositions de départ "#TeamOM | #OGCNOM (CONF) — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) August 26, 2022

La pression pour Tudor

Igor Tudor le sait, si l’OM réalise une mauvaise performance, ses jours sur le banc seront comptés. Depuis son arrivée au club, de nombreux joueurs se sont plaints de sa manière de travailler et de parler à ses joueurs. Certains sont même épuisés par son comportement, à commencer par Dimitri Payet. Mis à l’écart depuis le début de la saison, le Réunionnais a vraiment du mal avec le Croate et cette situation pourrait porter préjudice aux intérêts du club, du joueur et de l’entraîneur. Les supporters, eux aussi peu convaincus par Tudor, attendent avec impatience la Ligue des champions.