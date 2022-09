Foot - Mercato - OM

OM : Voilà les raisons du départ de Jorge Sampaoli

Publié le 4 septembre 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

L’intersaison de l’OM aura donc été très mouvementée et pour le moins inattendue. En effet, on ne s’attendait clairement pas à cela, mais Jorge Sampaoli a décidé de quitter ses fonctions d’entraîneur du club phocéen. L’Argentin avait pourtant encore un an de contrat et Pablo Longoria souhaitait même lui offrir une prolongation. Sampaoli en a finalement décidé autrement en faisant ses valises. Pour quelles raisons ? Eléments de réponse.

C’est donc Igor Tudor qui a pris place sur le banc de l’OM cet été. Pablo Longoria n’avait clairement pas prévu cela, mais il a pourtant dû se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour le club phocéen. En effet, Jorge Sampaoli a pris tout le monde de court en annonçant sa volonté de quitter l’OM, bien qu’il était pourtant présent à la reprise des Marseillais. Le divorce a fini par être acté entre l’Argentin et les Marseillais. Une décision fracassante de la part de Sampaoli qui s’explique notamment par différentes raisons.

Un mercato qui ne convainc pas

Et la principale explication à ce départ fracassant de Jorge Sampaoli de l’OM se trouve sur le marché des transferts. En effet, après avoir réussi à qualifier le club phocéen pour la Ligue des Champions, l’Argentin était très ambitieux sur le mercato estival afin de se renforcer en conséquence et éviter ainsi de faire de la figuration sur la scène européenne. Sampaoli aurait alors été très clair, il souhaitait faire venir des joueurs d’expérience pour étoffer son effectif. Problème, le recrutement de l’OM a mis du temps à se décanter et pendant longtemps, seul Isaak Touré, arrivé du Havre, a été la seule recrue estivale des Marseillais. Et le défenseur central ne correspondait pas vraiment aux critères de Sampaoli, manquant cruellement d’expérience à seulement 19 ans.



Jorge Sampaoli savait ainsi très bien ce qu’il voulait et en ce sens, il avait visiblement réclamé les arrivées d’Antoine Griezmann ou Renato Sanches à Pablo Longoria. Mais le président de l’OM aurait été très clair avec l’Argentin, lui expliquant que cela était impossible. De même, Sampaoli voulait également Axel Witsel pour remplacer Boubacar Kamara. Problème, le Belge a filé sous le nez de l’OM, s’engageant avec l’Atlético de Madrid. Un gardien était aussi souhaité par Jorge Sampaoli, qui voulait un gardien de haut niveau pour venir faire la paire avec Pau Lopez. Or, alors que Pablo Longoria venait de lâcher 12M€ pour lever l’option d’achat de l’Espagnol, cette demande a également été refusée.

Le dossier Milik

Autre source de tensions concernant Jorge Sampaoli : Arkadiusz Milik. La saison dernière, le Polonais n’était clairement pas dans les plans de l’ex-entraîneur de l’OM, qui n’hésitait pas pour s’en priver et le laisser sur le banc de touche. Ainsi, Sampaoli aurait aimé se séparer de Milik et recruter un autre attaquant. Or, selon les différents échos, Pablo Longoria était plutôt du côté de l’ancien de Naples. Alors qu’un départ semblait inéluctable entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli, c’est finalement ce dernier qui a quitté l’OM.

Une réorganisation qui a frustré Sampaoli

De plus, les récents changements au sein de l’organigramme de l’OM n’auraient pas forcément été du goût de Jorge Sampaoli. Cet été, Javier Ribalta est arrivé en tant que directeur du football, Marco Otero a lui été nommé à la tête de la formation tandis que David Friio doit assurer la relation entre la directeur et le groupe pro. De quoi mettre à mal alors la relation entre Sampaoli et Pablo Longoria. De plus, l’Argentin n’aurait pas arrivé les départs de trois analystes vidéos ainsi qu’un nutritionniste.