Foot - OM

Entre Sampaoli et Tudor, ce joueur de l’OM dresse un constat clair

Publié le 26 août 2022 à 16h45 par Thomas Bourseau

Igor Tudor a débarqué à l’OM au tout début du mois de juillet afin de remplacer au pied levé un Jorge Sampaoli plutôt mécontent qui avait fait le choix de partir. Le nouvel entraîneur croate a effectué de sérieux changements quant au style de jeu de l’équipe phocéenne. L’occasion pour Pau Lopez de souligner les différences entre les deux techniciens.

Mécontent du début du mercato opéré par Pablo Longoria, lorsque seuls Samuel Gigot et Isaak Touré avaient déposé leurs valises, Jorge Sampaoli choisissait de claquer la porte à une année de l’expiration de son contrat. Très rapidement, le président de l’OM a nommé Igor Tudor pour remplacer en lieu et place Sampaoli au poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

« Tudor, Sampaoli… L’équipe est complètement différente »

Et après plus d’un mois et demi d’entraînements et matchs avec Igor Tudor, Pau Lopez a dressé un constat clair entre les deux techniciens lors de son passage en conférence de presse ce vendredi. « Si ce n’est pas trop difficile pour moi avec tous les changements en défense ? Non, on a l'habitude, c'est le foot. On a changé de coach, de style par rapport à Sampaoli. On dit souvent qu'il faut du temps avec les changements. C'est la vérité. Tudor, Sampaoli… L’équipe est complètement différente ». a avoué Pau Lopez, gardien de l’OM, dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Mercato - OM : Après le départ de Milik, un attaquant recruté par Longoria ? https://t.co/5lmDxH8Uk2 pic.twitter.com/bvrTlzQTyS — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

« C'est plus direct, plus agressif que Sampaoli »