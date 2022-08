Foot - Mercato - OM

La presse anglaise s’emballe pour Cristiano Ronaldo à Marseille

Publié le 24 août 2022 à 16h30 par La rédaction

Depuis plusieurs jours, le nom de Cristiano Ronaldo est régulièrement évoqué du côté de Marseille. Alors que plusieurs personnalités ont pris position dans ce dossier, à l'instar de Samir Nasri, Djibril Cissé ou encore le rappeur marseillais Jul, les supporters de l'OM enflamment les réseaux sociaux pour convaincre CR7 de venir. Un emballement qui n'est pas passé inaperçu en Angleterre.

Mercato : Attendu à l’OM, Cristiano Ronaldo reçoit un ultimatum de Manchester https://t.co/WV9dUuERyI pic.twitter.com/nsP5vPa0bY — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

« Un coup très difficile à réaliser »

Journaliste de Sky Sports , Jonathan Johnson s'est prononcé sur la rumeur envoyant Cristiano Ronaldo à l’OM. « C'est devenu une sorte de campagne sur les médias sociaux pour essayer de faire venir Ronaldo au Stade Vélodrome. Ce serait un coup énorme s'ils y parvenaient, mais un coup très difficile à réaliser. » Pour le journaliste, certains signes montrent que les dirigeants de l’Olympique de Marseille peuvent rêver de l’attaquant portugais. « Vous regardez cette équipe de Marseille et il y a quelques mouvements en vue avec Arkadiusz Milik qui se rapproche d'un transfert à la Juventus. Il y a eu quelques problèmes avec l’entraîneur Igor Tudor et le meneur de jeu Dimitri Payet, et sa forme physique depuis le début de la pré-saison. »

« Étant donné le désir de Ronaldo de jouer la Ligue des champions et de bouger avant la fin du mercato, qui sait ? »

Alors que Djibril Cissé s'est notamment prononcé sur une arrivée de Cristiano Ronaldo à l’OM, Jonathan Johnson estime que l'espoir est permis dans ce dossier, malgré les énormes obstacles. « Quand vous avez des gens comme Djibril Cissé qui ajoutent leur voix pour faire venir Cristiano Ronaldo à Marseille, cela rend les derniers jours du mercato intéressants en France. » Le journaliste poursuit en rappelant les exigences de Cristiano Ronaldo pour son avenir : « Étant donné le désir de Ronaldo de jouer la Ligue des champions et de bouger avant la fin du mercato, qui sait ? »

Pas de discussions avec l’OM

Cependant, le Portugais est encore très loin de la Canebière. Comme vous l'a expliqué le10sport.com ce mercredi, l’OM n’est pas en discussion avec Jorge Mendes ou Manchester United. Le club dément même toute existence du dossier Cristiano Ronaldo. Ce qui a le mérite d'être clair.