Tudor sort du silence pour la rumeur Cristiano Ronaldo

Publié le 26 août 2022 à 17h00 par Thomas Bourseau mis à jour le 26 août 2022 à 17h01

Cristiano Ronaldo ne cesse d’être lié à l’OM ces derniers temps, lui qui chercherait désespérément une porte de sortie afin de disputer la Ligue des champions cette saison. Désabusé de l’ampleur des rumeurs liant l’Olympique de Marseille à la star de Manchester United, Pablo Longoria a tapé du poing sur la table en premier. Et ce vendredi, Igor Tudor en a fait de même en démontant ces spéculations.

Cela fait à présent plusieurs jours que le nom de Cristiano Ronaldo revient avec insistance du côté de l’OM. Et ce ne sont pas les appels du pied de certains anciens du club phocéen tels que Samir Nasri, Djibril Cissé ou encore Mamadou Niang qui ont permis de calmer le jeu. En sortant du monde du football, même le rappeur marseillais Jul s’est mis à rêver d’une potentielle arrivée de Ronaldo à l’OM sur son compte Twitter .

« C'est le monde des réseaux sociaux, qui cherche une manière de faire le buzz »

De quoi particulièrement agacé Pablo Longoria qui n’aurait, selon Fabrizio Romano, pas du tout apprécié que l’OM soit cité dans l’interminable feuilleton Cristiano Ronaldo qui a déjà connu son lot de rebondissements depuis le début du mercato. Dans le cadre du tirage au sort de la Ligue des champions, Longoria a regretté au micro de beIN Sports que les réseaux sociaux aient eu autant d’impact sur cette rumeur. « C'est le monde des réseaux sociaux, c'est un monde qui cherche une manière de faire le buzz. Nous sommes un club qui fait avec les moyens qu'on a. Me demander si Cristiano Ronaldo peut venir, c'est comme me demander si Kevin De Brune, Darwin Nunez ou Erling Haaland pouvait venir à l'OM. Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on être sincère avec tout le monde et on doit faire le football avec les moyens qu'on a ».

« Ce sont des gossips »