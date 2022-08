Foot - Mercato - OM

OM : Pablo Longoria veut régler un gros chantier sur le mercato

Publié le 26 août 2022 à 15h30 par La rédaction mis à jour le 26 août 2022 à 15h31

Après avoir officialisé la venue d'Eric Bailly en provenance de Manchester United, l'OM s'affaire à un autre chantier sur le marché des transferts. Pablo Longoria a la volonté de disposer d'un groupe de 22 joueurs. Pour cela, il compte profiter de la dernière semaine de mercato afin de dégraisser au maximum l'effectif marseillais.

Onze recrues plus tard, Pablo Longoria passe désormais la seconde dans le sens des départs. Après avoir réglé les cas Arkadiusz Milik et Kevin Strootman ces dernières heures, le président de l'OM cherche toujours à se débarrasser de certains joueurs. Sa volonté est claire : l'OM comptera uniquement un groupe de 22 joueurs cette saison afin que tout l'effectif soit concerné comme l'explique ce vendredi La Provence . Alors, où en est Pablo Longoria dans sa braderie ?

Plusieurs dossiers déjà réglés

L'une des missions principales de Longoria était évidemment de régler le cas des joueurs sur lesquels ne compte pas Igor Tudor. La grande difficulté résidait à trouver des portes de sortie aux joueurs recrutés par Jacques-Henri Eyraud, arrachés à prix d'or mais qui ne valent plus rien désormais. En ce sens, Longoria a envoyé Nemanja Radonjic en prêt au Torino ainsi que Kevin Strootman au Genoa, sous la forme d'un prêt également. Le contrat d'Alvaro Gonzalez a quant à lui était résilié. Mais Pablo Longoria devait également faire rebondir ses recrues qui ont échoué. Luis Henrique a été prêté à Botafogo, Pol Lirola à Elche, et Konrad de la Fuente à l'Olympiacos. De plus, Arkadiusz Milik vient de rejoindre la Juventus et Luan Peres a été vendu à Fenerbahce. Boubacar Kamara et Steve Mandanda sont eux partis libres vers de nouveaux horizons. Mais la balance penche toujours du mauvais côté pour l'OM comme le rappelle La Provence.

Ünder et Dieng pourraient rapporter gros

Afin de récupérer les fonds nécessaires pour assainir les caisses marseillaises, la direction aurait fait le choix de vendre Bamba Dieng et Cengiz Ünder. Le buteur sénégalais intéresserait Brest, Nice et Lorient, mais les dirigeants de l’OM auraient été catégoriques : si départ de Bamba Dieng il y a, ce sera sous la forme d’un transfert sec et un départ à l'étranger sera privilégié. C'est pour cela que les Phocéens ont refusé une offre de prêt avec option d'achat de Lorient. L'ailier turc pourrait également être vendu contre son gré. Un temps annoncé dans l'échange avec Ruslan Malynosvkyi, l'Atalanta Bergame aurait changé d'avis et aurait décliné sa venue. Pablo Longoria pourrait récupérer deux beaux chèques, mais la mission s'annonce compliquée.

Des joueurs partis pour rester ?

Les problèmes ne s'arrêtent pas là pour l'OM qui est suivi de près par le fair-play financier. En effet, des indésirables n'ont pas la cote. Jordan Amavi, en conflit avec son coach, a refusé de rejoindre le Dinamo Zagreb, une des rares offres à sa disposition. Cédric Bakambu, pisté par le Celta Vigo, s'interroge sur le projet sportif espagnol et se verrait bien disputer la Ligue des Champions avec l'OM. De son côté, Duje Caleta-Car n'a toujours pas prolongé et il pourrait partir libre à l'été prochain si aucune offre lui convient d'ici la fin du mercato. Des clubs anglais pourraient se positionner sur le Croate à la dernière minute.