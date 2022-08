Foot - Mercato - OM

L’OM lâche sa réponse pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 26 août 2022 à 15h15 par Bernard Colas

L’hypothétique venue de Cristiano Ronaldo à l’OM fait rêver les supporters marseillais, beaucoup moins les dirigeants du club. En interne, Pablo Longoria serait fortement agacé par les nombreuses rumeurs sur le sujet, puisqu’il n’y a eu aucune démarche d’entamée pour ce dossier impossible à boucler.

La mobilisation ne désemplit pas du côté de Marseille. Avec le # RonaldOM , les supporters de l’OM font du bruit sur les réseaux sociaux pour tenter d’attirer le Portugais dans la cité phocéenne, un dossier qui semble pourtant impossible à boucler pour le club, loin d’avoir les ressources nécessaires pour financer un tel dossier. Pas de quoi faire changer d’avis une majorité de fans, qui rêvent de voir le quintuple Ballon d’Or fouler la pelouse du Vélodrome cette saison, obligeant Pablo Longoria à mettre les choses au clair.

« On a un projet sportif sérieux »

Interrogé ce jeudi par beIN SPORTS en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, Pablo Longoria a voulu mettre fin aux rumeurs. « C'est le monde des réseaux sociaux, c'est un monde qui cherche une manière de faire le buzz. Nous sommes un club qui fait avec les moyens qu'on a. Me demander si Cristiano Ronaldo peut venir, c'est comme me demander si Kevin De Brune, Darwin Nunez ou Erling Haaland pouvait venir à l’OM , a confié Longoria. Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on être sincère avec tout le monde et on doit faire le football avec les moyens qu'on a. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s'améliorer toutes les saisons, être compétitif et surtout de porter un équilibre économique qui est pour moi l'avenir du football. » En interne, l’Espagnol serait d'ailleurs agacé de tout ce bruit autour de Cristiano Ronaldo.

🔵⚪️ Alors qu’il n’y a rien entre l’#OM, Cristiano Ronaldo et Manchester United, Pablo Longoria multiplie les démentis en public.Une réponse mesurée mais limpide, alors qu’en interne, le président serait très agacé par le #RonaldOM@Le10Sport 📝⬇️https://t.co/19dPt0QqfQ — Bernard Colas (@BernardCls) August 26, 2022

Il n’y a rien pour Cristiano Ronaldo