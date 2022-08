Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kombouaré menace Kita, le clash est proche

Publié le 26 août 2022 à 16h30 par Bernard Colas

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le FC Nantes peine encore à se renforcer, alors que Ludovic Blas veut toujours quitter le club. Une situation qui a du mal à passer auprès d’Antoine Kombouaré, n’hésitant pas à lâcher un gros coup de pression à sa direction ce vendredi.

Avec deux nuls et une défaite, le FC Nantes n’a pas vraiment lancé sa saison, et il en est de même pour son mercato. Alors que le club disputera la Ligue Europa après sa victoire en Coupe de France en mai dernier, Antoine Kombouaré attendait du renfort pour disposer d’une équipe compétitive, mais à quelques jours de la fermeture du marché des transferts, seuls Moussa Sissoko, Evan Guessand et Mostafa Mohamed ont posé leurs valises du côté de la Beaujoire, pas de quoi satisfaire l’entraîneur des Canaris, qui répète depuis plusieurs semaines son envie de voir de nouveaux joueurs débarquer, d’autant que cela pourrait également être mouvementé dans le sens des départs, avec les envies d’ailleurs de Ludovic Blas.

« Le jour où je ne déciderai plus du sportif, je ne serai plus là »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Antoine Kombouaré s’est montré sans langue de bois au moment d’évoquer les difficultés du FC Nantes dans ce mercato. « On va travailler pour avoir des renforts, c'est là où le problème se pose. Il faut des renforts pour aider les joueurs qui sont là à travailler pour avoir des résultats , explique le coach nantais, espérant avoir au moins quatre renforts avant la fin du mois. Ici, c'est comme ça qu'ils travaillent. Il y a des dossiers chez moi qui ne passent pas et chez eux non plus, donc je bloque tout, j'attends d'avoir des renforts, mais des vrais renforts, au moins quatre joueurs. Ici ça s'accélère toujours en fin de mercato, il faut juste faire attention de ne pas se tromper sur les choix au dernier moment. C'est vrai que cette période de mercato est souvent un peu compliquée car on n'est pas d'accord sur les profils, on n'est jamais d'accord. Et on est là pour travailler pour le bien du club. Il faut que les joueurs qu'on recrute soient de vrais renforts, et que moi, l'entraîneur, je sois d’accord , poursuit Kombouaré, n’hésitant pas à menacer sa direction, et plus particulièrement le président Waldemar Kita : « Il n’y aura pas un joueur qui viendra ici sans que j’ai donné mon accord. Sinon il s’entraînera sur la route de l’autre côté. Le jour où je ne déciderai plus du sportif, je ne serai plus là. »

« La seule difficulté qui se rajoute à l'absence de Ludo, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de renforts »

Le dossier Ludovic Blas continue de secouer le FC Nantes, alors qu’il souhaite rejoindre le LOSC. Perturbé par sa situation, le joueur ne sera pas dans le groupe pour affronter Toulouse ce week-end : « Son absence, je la comprends , assure Kombouaré. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Il vaut mieux qu'il ne joue pas s'il joue en étant diminué. Aujourd'hui, ce n'est pas facile pour lui de jouer. Il est venu me dire hier qu'il ne souhaitait pas jouer le match, j'ai acté. Ludo n'est pas un problème pour moi, mon problème c'est Toulouse. Lui, maintenant, c'est son problème avec la direction, c'est un cas personnel, mais nous, on a surtout à travailler sur la façon de pallier cette absence, et trouver les solutions pour gagner contre Toulouse. (…) Ce que fait Ludo, ce sont les aléas du mercato. La seule difficulté qui se rajoute à l'absence de Ludo, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de renforts, pas plus de solutions pour pallier cette absence. »

« Si la direction ne gère pas bien cette situation, on en est là »