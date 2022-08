Foot - Mercato - PSG

PSG : La réponse troublante de Galtier sur le transfert de Skriniar

Publié le 26 août 2022 à 15h10 par Pierrick Levallet mis à jour le 26 août 2022 à 15h17

Toujours à la recherche d’un nouveau défenseur central, le PSG n’a pas abandonné la piste menant à Milan Skriniar. Luis Campos continue d’insister et ne lâche rien. Mais les négociations ne bougent plus vraiment ces derniers temps. La situation semble amuser la direction parisienne, qui est régulièrement interrogée sur ce dossier. Christophe Galtier, lui aussi, a esquissé un sourire au moment de répondre.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG cherche à faire venir un nouveau défenseur central dans la capitale. Luis Campos avait alors rapidement jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Le Slovaque n’a toujours pas prolongé avec l’Inter alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain. Le conseiller sportif du PSG pensait alors avoir fixé sa priorité sur une piste abordable. Sauf que les négociations ne sont pas vraiment allées dans le sens escompté. L’Inter a, pour l’instant, repoussé toutes les offres du PSG et de Luis Campos. Cependant, le club de la capitale ne lâche rien.

«Si on arrive à signer un joueur, on vous le dira dans les médias»

Le PSG continue de pousser pour Milan Skriniar. Mais l’Inter ne démord pas à quelques jours de la fin du mercato. Les Nerazzurri auraient même refusé une offre de 60M€ bonus compris pour le Slovaque. Interrogé sur par La Chaîne L’Equipe sur une possible arrivée de Milan Skriniar, Nasser Al-Khelaïfi a montré un visage amusé : « Skriniar peut-il rejoindre le PSG ? Si on arrive à signer un joueur, on vous le dira dans les médias, rassurez-vous ! »

«Je n’ai aucun commentaire à faire»