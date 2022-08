Foot - Mercato

Mercato : Le PSG s’embarque dans une guerre perdue d’avance

Publié le 26 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Milan Skriniar est sans contestation possible la priorité de Luis Campos pour le secteur défensif. Cependant, l’Inter s’est toujours montrée intransigeante sur le prix de l’opération. Malgré tout, le PSG compterait retenter sa chance après deux échecs. Mais le train aurait déjà quitté les quais de gare.

C’est un secret de polichinelle, certes, mais la priorité défensive de Luis Campos n’est autre que Milan Skriniar depuis le tout début du mercato estival. D’ailleurs, un accord contractuel aurait été convenu avec le défenseur de l’Inter et son entourage pour qu’il vienne renforcer la défense à trois de Christophe Galtier. Néanmoins, les dirigeants de l’Inter se montreraient intransigeants sur le sujet.

Paris déjà recalé deux fois pour Skriniar

À en croire les informations de L’Équipe , l’Inter n’aurait pas hésité à prendre la décision de repousser les deux premières offres de transfert du PSG pour Milan Skriniar. Pour rappel, elles se seraient élevées à une somme de 50M€ puis de 55M€, à chaque fois avec l’inclusion d’un joueur du PSG. De quoi faire baisser les bras du PSG ? Pas vraiment.

Une nouvelle offre imminente du PSG ?

Certes, le Paris Saint-Germain, et plus particulièrement Nasser Al-Khelaïfi, ne serait pas content de la tournure prise par les opérations. Au point où, d’après L’Équipe , le président du PSG aurait fait savoir aux dirigeants de l’Inter que Milan Skriniar viendrait gratuitement au PSG en 2023, soit à l’expiration de son contrat, si le club nerazzurri refusait de le laisser partir. Pour autant, et bien que l’Inter ait dans la foulée mis un terme aux discussions dans l’optique de prolonger le contrat du Slovaque, le PSG prévoirait de formuler une dernière offre avant la clôture du mercato.

L’Inter ferme une nouvelle fois la porte pour Skriniar