Jorge Mendes est déjà bloqué pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 27 août 2022 à 13h30 par Pierrick Levallet

Voulant disputer la Ligue des champions cette saison, Cristiano Ronaldo est prêt à quitter Manchester United cet été. Jorge Mendes aurait d’ailleurs relancé une ancienne piste pour l’avenir du Portugais avec le Napoli. Le super agent se serait engagé à réaliser une grosse vente au sein du club napolitain pour faire de la place à Cristiano Ronaldo. Mais Aurelio De Laurentiis n’aurait pas encore plié.

Rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. Les relations avec Erik Ten Hag deviendraient de plus en plus tendues. D’ailleurs, le technicien néerlandais serait tellement agacé par l’attitude de l’attaquant de 37 ans qu’il voudrait désormais qu’il quitte les Red Devils selon le Sun . Cristiano Ronaldo, lui, n’a pas attendu qu’Erik Ten Hag le pousse dehors pour se chercher un nouveau club. Le quintuple Ballon d’Or ne cesse de postuler dans plusieurs clubs qui disputeront la Ligue des champions cette saison, sans succès pour l’instant. Jorge Mendes aurait donc réactivé une ancienne piste pour l’avenir de Cristiano Ronaldo.

Jorge Mendes a relancé la piste Naples pour Cristiano Ronaldo

D’après Sky Italia , Jorge Mendes aurait relancé les contacts avec le Napoli pour Cristiano Ronaldo. Le club napolitain disputera bien la Ligue des champions cette saison, un critère primordial pour le Portugais. Un retour en Serie A pourrait donc être envisagé. Mais pour cela, un attaquant va devoir quitter Naples avant la fin du mercato. Jorge Mendes se serait donc engagé à ramener une grosse offre pour Victor Osimhen. Et il aurait déjà un plan de prévu.

130M€ pour Osimhen, et un prêt de Ronaldo largement en faveur de Naples

Selon les informations de La Stampa , Jorge Mendes devrait tenter d’envoyer Victor Osimhen à Manchester United pour un montant de 130M€. En échange, le Portugais débarquerait au Napoli sous la forme d’un prêt. Le super agent aurait ainsi prévu que Manchester United prenne en charge 75% des émoluments de Cristiano Ronaldo, ne laissant au Napoli qu’une petite partie à payer. La tentation serait plutôt forte du côté d’Aurelio De Laurentiis. Mais le président napolitain résisterait pour le moment.

De Laurentiis a une raison précise derrière ses exigences pour Osimhen