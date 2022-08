Foot - Mercato - OM

Jorge Mendes veut tenter un incroyable coup pour Cristiano Ronaldo

Espéré à l’OM par les supporters, Cristiano Ronaldo est toujours à la recherche d’un club pour cette saison. Un retour au Sporting CP a récemment été évoqué pour le Portugais, dont le nom circule également du côté du Napoli. Jorge Mendes aurait en effet approché l’équipe italienne pour proposer les services du quintuple Ballon d’Or, et il pourrait en faire de même avec la Juventus.

Après la mauvaise saison réalisée par Manchester United, Cristiano Ronaldo veut changer d’air. Le Portugais compte en effet disputer la Ligue des champions et se cherche un point de chute, mais les pistes se font rares. Le PSG, le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore l’Atlético n’envisagent pas de se positionner sur lui, obligeant Jorge Mendes à se démener pour trouver une solution.

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OM se mobilisent toujours pour attirer Cristiano Ronaldo dans la cité phocéenne, mais Pablo Longoria l’a certifié, il n’y a aucune chance de voir le Portugais débarquer. Un retour au Sporting est évoqué pour le quintuple Ballon d’Or, qui pourrait également revenir en Serie A.

Occhio che si sta sbloccando la situazione #CristianoRonaldo . Dopo le telefonate dei giorni scorsi #Mendes sta arrivando in Italia. #Napoli in pole position ma c’è in ballo anche #Osimhen ma la #Juventus non va considerata totalmente fuori dalla corsa.