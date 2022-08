Mercato

Le feuilleton Cristiano Ronaldo est totalement relancé

Publié le 26 août 2022 à 18h30 par Quentin Guiton

Cet été, Cristiano Ronaldo a choqué tout le monde en demandant son départ de Manchester United, un an seulement après son incroyable retour. Cependant, le Portugais n’est toujours pas parti, lui qui à toutes les peines du monde à trouver une porte de sortie. Mais le temps presse pour Ronaldo, le mercato fermant ses portes dans quelques jours. Jorge Mendes s’activerait donc en coulisse pour débloquer la situation de son joueur…

L’été dernier, Cristiano Ronaldo signait son incroyable retour du côté de Manchester United. Un an plus tard, le Portugais veut déjà claquer la porte. Voulant absolument disputer la Ligue des champions cette saison, le Lusitanien fait le forcing pour partir. Et même si Manchester United a annoncé à maintes reprises que sa star ne quitterait pas le club cet été, Jorge Mendes continuerait à lui chercher une porte de sortie d’ici la fin du mercato. Seulement, Ronaldo s’est fait recaler de partout (Bayern Munich, Chelsea, PSG, Borussia Dortmund) et peine à trouver preneur. Ainsi, l’ancienne gloire du Real Madrid n’a plus beaucoup de choix pour son avenir…

La folle rumeur OM désormais à oublier

Ces derniers temps, Cristiano Ronaldo a même été lié à…l’OM ! En effet, cette folle rumeur née sur les réseaux sociaux a fait grand bruit. Cependant, c’est Pablo Longoria lui-même qui a tenu à mettre fin à tout ça au micro de beIN Sports : « C’est le monde des réseaux sociaux, à chercher à faire du buzz. Nous sommes une équipe qui fait du football avec les moyens que l’on a. (Réclamer) Cristiano Ronaldo, c’est comme demander si Kevin De Bruyne, Darwin Nunez, Haaland, peuvent venir à l’OM. Rêver, c’est une belle chose pour tout le monde. Mais on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire le football avec les moyens que l’on a. » De quoi clore le dossier, mais aussi condamner une fois de plus une porte de sortie pour Ronaldo.

Un retour de Ronaldo au Sporting ?

Mais l’OM ne serait pas la seule possibilité pour Ronaldo. CaughtOffside annonçait ainsi que Jorge Mendes avait trouvé un accord avec Manchester United afin de permettre au numéro 7 de partir sans grande difficulté et de retourner au Sporting Portugal ! Une information confirmée par Média Foot . Selon eux, la piste menant au club portugais serait bien concrète. Jorge Mendes serait même actuellement en train de discuter avec le club lisboète. Néanmoins, contactée par le Daily Mail , une source proche de Manchester United aurait jeté un coup de froid à un retour de Ronaldo au Portugal en minimisant la probabilité d'une telle opération.

Naples prêt à sauver Ronaldo ?