PSG : Luis Campos vient de boucler la vente d’une pépite

Barré par la concurrence au milieu de terrain, Edouard Michut devrait quitter le PSG cet été pour prendre la direction de l’Angleterre. La jeune pépite parisienne de 19 ans intéresserait Sunderland, qui évolue en deuxième division anglaise. Après une première offre repoussée, le pensionnaire de Championship a fini par convaincre le PSG et Luis Campos. Le transfert est imminent.

Avec la concurrence particulièrement relevée dans l’effectif du PSG, les jeunes du centre de formation n’ont pas souvent leur chance dans le groupe professionnel. Les titis parisiens sont donc régulièrement amenés à aller voir ailleurs pour poursuivre leur progression. Ils sont nombreux à avoir choisi cette option : Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Moussa Diaby, Dan-Axel Zagadou... Et cet été, c’est un nouveau jeune qui pourrait bien quitter le PSG après Xavi Simons.

Fabrizio Romano avait révélé que Sunderland était déjà passé à l’action pour Edouard Michut. Le club de Championship avait proposé 3M€ en plus de quelques bonus et un pourcentage de 30% à la revente. Néanmoins, l’offre n’avait pas plu à Luis Campos et au PSG, qui l’ont repoussé. Toutefois, Sunderland a lancé une nouvelle offensive. Et cette fois semble être la bonne.

Excl: Edouard Michut leaves Paris Saint-Germain and joins Sunderland, done deal. Full agreement in place on initial loan move with buy clause around €5m and future sale percentage. 🚨🇫🇷 #PSG ...and Michut is already at the stadium right now, to follow #SAFC game. 👀 pic.twitter.com/bvF5V5bzFg