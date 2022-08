Foot - Mercato - PSG

PSG : Tout est prêt pour le départ d’un indésirable de Galtier

Publié le 26 août 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau

Poussé vers la sortie par Luis Campos depuis l’arrivée du Portugais au sein de la direction du PSG, Ander Herrera aurait finalement trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour que son contrat soit résilié. Herrera connaîtrait même le numéro de son futur maillot à l’Athletic Bilbao.

Ander Herrera était pourtant convaincu, comme il le révélait à la presse espagnole au tout début du mois de juin, de poursuivre son aventure au PSG où son contrat n’arrivait à expiration qu’en juin 2024. Cependant, placé dans le loft du club de la capitale, soit les joueurs non désirés par Christophe Galtier et le staff technique, à la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG, Herrera n’a finalement pas eu d’autre choix que de chercher un nouveau point de chute. Et il semblerait que ce soit un endroit familier pour l’Espagnol : l’Athletic Bilbao, où il s’est révélé aux yeux de l’Europe.

Le PSG avait fixé une condition pour la résiliation du contrat d’Herrera

Relevo révélait jeudi que le PSG serait prêt à le laisser partir gratuitement, en résiliant donc son contrat à l’amiable, si et seulement si Ander Herrera revenait à l’Athletic Bilbao. Un contrat de deux saisons l’y attendrait et la rupture de contrat entre le PSG et Herrera aurait été signée.

Ander Herrera has agreed contract termination with PSG today and he’s set to sign with Athletic Club on free transfer. 🚨⚪️🔴 #transfersContracts are being prepared, as called by Le Parisien earlier today. pic.twitter.com/Zd97dVhqKM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2022

Le contrat est désormais rompu !