EXCLU - Mercato : Maupay à Everton, les détails de l’opération !

Courtisé par Nottingham Forrest, Neal Maupay prend finalement la direction d’Everton. Le 10 Sport vous dévoile tous les chiffres de cette très belle opération pour l’ancien de l’ASSE et l’OGC Nice qui voit sa carrière prendre encore un joli tournant.

Comme révélé par Fabrizio Romano sur les réseaux sociaux, Neal Maupay file tout droit vers Everton. Le 10 Sport confirme que l’opération va aboutir, le joueur est même en train de passer sa visite médicale ce vendredi. Un transfert qui récompense les belles prestations du Français en Premier League depuis trois saisons (26 réalisations lors des trois dernières saisons) sous les couleurs de Brighton.

Everton are set to sign Neal Maupay, second part of medical completed as he was already at training ground on Thursday - as @alanmyersmedia has called. 🔵🤝 #EFCDeal valid until June 2025, Maupay joins EFC while Lampard will decide on Ben Brereton Dìaz soon. pic.twitter.com/rLB18uFs9S