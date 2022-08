Foot - Mercato - PSG

PSG : Dernière ligne droite pour cette opération mercato

Alors que Luis Campos souhaite dégraisser l’effectif du PSG, Leandro Paredes pourrait bien être le prochain à quitter le club de la capitale. L’Argentin est dans le viseur de la Juventus depuis quelques semaines déjà et les deux clubs travaillent pour boucler ce dossier. Néanmoins, un petit détail freinerait les négociations, mais le PSG et la Juventus chercheraient une solution pour que l'opération Paredes ait bien lieu.

Cet été, Luis Campos a déjà bouclé quelques départs, dont ceux de Thilo Kehrer, Georginio Wijnaldum ou encore Arnaud Kalimuendo. Mais le conseiller sportif entendrait bien poursuivre son opération dégraissage alors que le mercato ferme ses portes bientôt. Leandro Paredes pourrait d’ailleurs en être le prochain concerné. L’Argentin n’est plus considéré comme indispensable au PSG et serait donc poussé vers la sortie cet été. La Juventus aimerait le récupérer. Depuis quelques semaines, le club turinois travaillerait sur la venue du joueur de 28 ans. Et les intentions du pensionnaire de Serie A seraient très claires.

Comme l’expliquait le journaliste Romeo Agresti, Leandro Paredes serait bien la grande priorité de la Juventus. Massimiliano Allegri aimerait avoir un profil comme celui du milieu de terrain argentin dans son effectif. Le joueur de 28 ans, lui, se serait montré très clair auprès des dirigeants du PSG quant à son avenir : il ne veut que la Juventus. La Vieille Dame pourrait d’ailleurs accélérer prochainement dans ce dossier.

Après avoir bouclé l’arrivée d’Arkadiusz Milik, officialisée ce vendredi, la Juventus pourrait bien finaliser la transaction pour Leandro Paredes dans les prochaines heures selon Fabrizio Romano. On parlerait d’un prêt avec obligation d’achat de 15M€. Le PSG serait sur le point d’accepter toutes les conditions pour le transfert de l’Argentin. Son transfert serait presque imminent. Mais un petit détail bloquerait la finalisation du dossier.

Juventus have contracts signed with OM for Milik deal, it's done and sealed. Matter of details then Leandro Paredes deal will be completed too in the next hours. 🚨⚪️⚫️ #Juventus Loan with €15m mandatory buy clause - PSG are set to accept all the conditions.Depay: 100% off. pic.twitter.com/9fnYRcj4Tw