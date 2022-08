Foot - Mercato - OL

Annoncé au PSG, il se retrouve au cœur d'un transfert à 60M€

Publié le 26 août 2022 à 09h30 par Pierrick Levallet

Cet été, l’OL pourrait bien perdre Lucas Paqueta. Après avoir été pisté par le PSG lorsque Leonardo était encore directeur sportif, le milieu offensif brésilien est aujourd'hui dans le viseur de West Ham. Si le club lyonnais a joué à un jeu dangereux en se montrant plutôt gourmand pour son joueur de 24 ans, cela semble avoir fonctionné. Un accord serait tout proche d’être trouvé entre l’OL et West Ham sur la base d’un transfert à 60M€.

En grande forme la saison dernière, Lucas Paqueta est certainement devenu l’élément le plus bankable de l’effectif de l’OL. Malgré le talent du Brésilien, le club lyonnais a donc souhaité s’en séparer au sommet de sa valeur marchande afin de renflouer ses caisses à quelques jours de la fin du mercato. Ces derniers mois, le PSG a notamment été cité parmi l'un des prétendants les plus chauds pour Paqueta, puisque Leonardo apprécie grandement son profil, mais depuis l'arrivée de Luis Campos dans la capitale, ce dossier est passé au second plan, permettant aux prétendants de Premier League de prendre l'avantage. Alors que Newcastle s’était positionné sur le dossier, un autre club anglais serait sur le point de rafler la mise : West Ham.

Un accord proche d’être trouvé

Selon les informations de L’Equipe , les négociations seraient sur le point d’aboutir entre l’OL et West Ham pour Lucas Paqueta. Alors que les Hammers avaient initialement proposé 49M€ (41M€ + 8M€ de bonus), la formation de Premier League auraient revu leur offre à la hausse avec une opération à 57M€ (42M€ + 15M€ de bonus). Cependant, l’OL n’a pas démordu et a fait une contre-proposition de plus de 60M€. Au départ, cela avait un peu refroidi le club anglais, qui laissait entendre qu’il abandonnait le dossier. Mais les pourparlers auraient finalement repris dans la soirée de ce jeudi et un accord aurait presque été trouvé entre les deux clubs.

Paqueta n’envisageait pas vraiment un départ

De son côté, Lucas Paqueta n’a jamais vraiment été très clair quant à sa volonté pour son avenir. Il aurait toujours fait comprendre en privé qu’il se sentait très bien à Lyon, où sa famille s’est bien adaptée et où il est très apprécié par les supporters. Il n’aurait pas vraiment envie de déménager à trois mois de la Coupe du monde non plus. Mais voyant la direction de l’OL le pousser vers la sortie, Lucas Paqueta se serait mis à envisager toutes les options possibles, dont un transfert en Premier League (le championnat qui l’attire le plus). L'international brésilien aurait donc discuté avec Emerson Palmieri, ancien latéral gauche de l'OL aujourd'hui à West Ham, il y a quelques jours afin de tater le terrain.

L'OL ne va pas le remplacer