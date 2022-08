Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas tout proche de boucler ce transfert à 60M€ ?

Publié le 25 août 2022 à 23h35 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League depuis de nombreuses semaines, Lucas Paqueta semble peu à peu se rapprocher d’un départ de l’Olympique Lyonnais. Ces dernières heures, c’est West Ham qui aurait manifesté son intérêt pour son recrutement, et Jean-Michel Aulas serait tout proche de boucler ce transfert…

L’Olympique Lyonnais pourrait perdre son milieu offensif cet été. Annoncé notamment dans le viseur de Newcastle United lors du début du mercato estival, Lucas Paqueta semblait être parti pour rester. Seulement voilà : un nouveau club de Premier League serait entré dans la danse. Ainsi, West Ham aurait déjà formulé plusieurs offres de transfert pour l’international brésilien, et Jean-Michel Aulas serait tout proche de boucler ce transfert…

57M€ offerts pour Lucas Paqueta ?

Ainsi, comme révélé par l’Équipe ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais aurait déjà reçu deux offres de transfert de la part de West Ham pour Lucas Paqueta. La première aurait été une offre de 50M€ : 41M€ en cash, et 9M€ en bonus. Une offre refusée par la direction des Gones . Les Hammers seraient par la suite revenus à la charge avec une nouvelle offre de 57M€, proposant ainsi 42M€ dès ce été, et 15M€ de bonus « facilement atteignables » via le contrat du Brésilien. Cete deuxième offre semble s’approcher des demandes de Jean-Michel Aulas pour son joueur, à savoir 60M€…

Bientôt un accord West Ham - Paqueta ?

Par ailleurs, le quotidien français affirme également que si un accord n’est toujours pas trouvé officiellement entre Lucas Paqueta et West Ham, cela pourrait ne pas tarder. En effet, l’international brésilien serait tout proche de trouver cet accord manquant avec la direction des Hammers. Un contrat de 5 ans serait évoqué pour le milieu offensif de l’OL, alors que les derniers détails dans ce dossier resteraient à finaliser.

Les agents de Lucas Paqueta toujours à Londres