Mercato - OL : Une nouvelle offre dégainée pour Lucas Paqueta ?

Publié le 25 août 2022 à 16h15 par La rédaction mis à jour le 25 août 2022 à 16h15

Alors que son avenir à l’Olympique Lyonnais semble de plus en plus incertain, Lucas Paqueta n’en finit plus d’affoler le marché des transferts. En effet, l’international brésilien aurait fait l’objet, ce mercredi, d’une première offre de la part d’un club de Premier League. Et une nouvelle proposition serait arrivée sur la table…

Lucas Paqueta continue de faire tourner des têtes sur le marché des transferts. En effet, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais n’est pas encore certain de continuer sa carrière sous le maillot des Gones . Depuis quelques semaines, l’international brésilien semble beaucoup plaire en Angleterre, où West Ham aurait dégainé, ce mercredi, une première offre refusée par la direction Lyonnaise. Et la situation aurait de nouveau évolué…

57M€ pour Lucas Paqueta ?

Ainsi, comme révélé par l’Équipe ce jeudi, l’Olympique Lyonnais aurait reçu une toute nouvelle proposition de la part de West Ham pour Lucas Paqueta. En effet, l’international brésilien plairait beaucoup à David Moyes, et les Hammers auraient proposé une offre de 57M€. Elle serait composée de 42M€ en cash, accompagnés de 15M€ de bonus facilement atteignables via le contrat du Brésilien.

L’OL en demande 60M€

Par ailleurs, le quotidien sportif affirme que si cette offre n’a pas encore reçu de réponse de la part des dirigeants de l’OL, elle semble s’approcher des exigences de Jean-Michel Aulas pour laisser partir Lucas Paqueta. En effet, le président lyonnais demanderait a minima 60M€ pour son meneur de jeu brésilien. West Ham semble donc toucher au but dans ce dossier…