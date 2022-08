Foot - Mercato - PSG

Les échec se succèdent, Campos active une nouvelle piste

Publié le 25 août 2022 à 14h35 par Quentin Guiton

Le mercato estival ferme ses portes dans quelques jours et le PSG n’a pas encore terminé ses achats. Le club de la capitale veut notamment un défenseur central mais n’a toujours pas trouvé son joueur. Il faut dire que Campos a essuyé de nombreux échecs. Le conseiller sportif a donc activé une toute nouvelle piste…

Christophe Galtier avait déclaré en conférence de presse qu’il attendait encore trois renforts d’ici la fin du mercato, un par ligne : un défenseur, un milieu et un attaquant. Mais pour le moment, aucune de ces recrues n’est encore arrivée. Et le temps presse, le marché des transferts fermant ses portes le 31 août à minuit ! En défense notamment, Luis Campos galère malgré de nombreuses pistes activées.

Vers l’échec du dossier Skriniar, la priorité

Pour ce rôle, la grande priorité de Luis Campos est clairement ciblée depuis des semaines déjà : Milan Skriniar. Le transfert semblait même en bonne voie. Pourtant, le défenseur slovaque devrait rester à l’Inter Milan. Les Nerazzurri se sont toujours montrés extrêmement exigeants dans les négociations demandant au PSG au moins 70M€ pour leur joueur à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Un montant qu’a toujours refusé de lâcher Luis Campos qui ne veut plus surpayer les joueurs. Dernièrement, l’Inter Milan a même décidé de stopper les négociations ! Et même si selon L’EQUIPE , le PSG envisagerait de revenir à la charge avant la clôture du mercato avec une offre de 60M€ avec un joueur, les Lombards devraient encore refuser et Skriniar devrait bien rester à Milan et même y prolonger…

Monaco ne veut pas se séparer de Disasi

Face à cet échec, Luis Campos se serait tourné vers d’autres alternatives, comme celle menant à Axel Disasi, le défenseur de l’AS Monaco d’après les informations de Saber Desfarges. Seulement, là encore, le PSG pourrait revoir leurs plans. En effet, selon Foot Mercato , le club monégasque ne serait pas du tout vendeur. De plus, l’Atlético Madrid et Tottenham seraient aussi sur la piste Français de 24 ans.

