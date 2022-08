Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Ça bouge encore pour le transfert de Lucas Paqueta !

Publié le 25 août 2022 à 18h00 par La rédaction

Après une saison plutôt réussie sous le maillot de l’OL, où il aura brillé pendant de nombreux mois, Lucas Paqueta semble affoler le mercato estival. L’international brésilien plairait en effet beaucoup en Angleterre, où un club en particulier serait en train de faire le forcing pour recruter le meneur de jeu…

Lucas Paqueta n’en finit plus de faire rêver les clubs anglais. En effet, l’international brésilien sort d’un exercice plutôt correct en Ligue 1, où il aurait marqué à 9 reprises, et délivré 6 passes décisives, en 35 rencontres disputées. Des statistiques qui auront fait tourner la tête de la Premier League, où un club en particulier se serait manifesté pour faire venir le meneur de jeu : West Ham. Et les Hammers commenceraient leur forcing pour Lucas Paqueta…

Une première offre refusée pour Lucas Paqueta

Ainsi, l’Équipe révélait ce mercredi que le club de David Moyes avait transmis une première offre pour Lucas Paqueta, d’une valeur de 50M€ bonus compris. Une première proposition qui avait poliment été refusée par les dirigeants de l’OL, qui souhaiteraient tirer 60M€ de leur meneur de jeu.

De son côté, l’entraîneur de West Ham avait confirmé, lors d’une conférence de presse, une offre pour Lucas Paqueta. « J’ai perdu le compte du nombre de joueurs pour lesquels nous avons fait des offres. Nous avons fait des offres pour beaucoup de joueurs. Si je vous disais qui, vous éclateriez de rire. Nous avons fait une offre pour lui. Il peut jouer 10, 8, joue comme un faux 9. Je pense que son pedigree est vraiment bon. Cela ne garantit pas toujours que cela fonctionne, mais j’espère que cela aidera à s’améliorer ».

Une nouvelle offre de 57M€ transmise

L’Équipe révèle par ailleurs, ce jeudi, que West Ham serait revenu à la charge pour Lucas Paqueta. En effet, une nouvelle proposition de transfert, avoisinant les 57M€, aurait été transmise à la direction de l’Olympique Lyonnais. Cette offre comprendrait 42M€ en cash, ainsi que 15M€ de bonus, décrits comme « facilement atteignables » grâce au contrat du Brésilien. Une offre qui correspondrait déjà un peu plus aux attentes de Jean-Michel Aulas pour son milieu offensif…

Les agents de Lucas Paqueta sont à Londres

Par ailleurs, le quotidien sportif affirme également que les agents de Lucas Paqueta seraient à Londres. En effet, les représentants du milieu offensif de l’OL seraient actuellement dans la capitale anglaise afin de lui trouver une porte de sortie. En parallèle, il est affirmé qu’aucun accord n’aurait pour le moment été trouvé entre Lucas Paqueta et West Ham. Les prochains jours devraient donc être décisifs pour Lucas Paqueta…