Mercato - PSG

PSG : Ce dossier de dernière minute qui ne verra pas le jour…

Publié le 26 août 2022 à 19h35 par Alexandre Higounet

Ces dernières heures, le nom de Leander Dendoncker circule comme étant une piste chaude de la fin du mercato parisien. Luis Campos travaillerait en collaboration avec Jorge Mendes, suite à l’échec des discussions pour Bernardo Silva, sur la venue d’un autre joueur de l’écurie Gestifute. D’après nos sources, la piste Dendoncker est à oublier.

Luis Campos s’active pour trouver des solutions. A quelques jours de la fin du mercato, le patron du recrutement parisien doit boucler trois arrivées. C’est en tout cas ce qu’a indiqué Christophe Galtier après la signature de Renato Sanches : « On en attend encore trois. Après, il y a la difficulté du mercato. Le président et la direction sportive travaillent énormément là-dessus. On n’est pas là pour empiler des joueurs. J’en veux un certain nombre dans mon effectif, proches en termes de niveau pour être performants et créer une saine concurrence. Vont-ils arriver rapidement, plus tard ou pas du tout ? Je ne sais pas, mais le club met tout en œuvre ». Un mois plus tard, aucune signature. Et il ne reste que six jours.

Bernardo Silva se place à la 11e place du classement de Joueur de l'année UEFA. 🇵🇹💫 pic.twitter.com/57fJRHJUPc — As Quinas 🇵🇹 (@AsQuinasOff) August 25, 2022

Bernardo Silva, c’est mort

Le dossier le plus chaud des derniers jours était celui de Bernardo Silva. Le 10 Sport est à l’origine des révélations, le 3 août dernier. Et le 8 août, nous avons révélé l’existence d’une offre de transfert de 80 millions d’euros. Offre confirmée cette semaine par le journal L’Equipe . Mais Manchester City a dit non. Et selon nos sources, le PSG vient de dire stop à la piste Bernardo Silva. Trop complexe, le dossier a été clos par Luis Campos en personne.

Dendoncker, c’est non

Ce jeudi, le site « Média Foot » évoquait une alternative de dernière minute travaillée par Luis Campos et Jorge Mendes. Pas du tout au poste de Bernardo Silva puisqu’il s’agit d’un milieu défensif capable de jouer défenseur central : Leander Dendoncker. Sous contrat avec Wolverhampton, le Belge a confié la gestion de ses intérêts à Jorge Mendes. Et pour répondre aux besoins de Christophe Galtier, qui veut un défenseur et un milieu de terrain, son profil serait idéal. Mais selon nos informations, ce dossier n’est pas d’actualité pour le PSG.

Campos s’active sur des plans B

Malgré sa polyvalence et son petit prix (contrat fin juin 2023), Leander Dendoncker n’est pas une piste de la fin d’été. Luis Campos, en revanche, commence déjà à activer plusieurs plans B. Les priorités Bernardo Silva et Milan Skriniar sont dans l’impasse, alors le Portugais s’oriente vers d’autres joueurs. Si Christophe Galtier attendait trois renforts, il se pourrait bien que Paris ne se contente d’un voire deux joueurs de plus. Et prendra rendez-vous avec le mercato hivernal pour compléter son effectif en vue de la deuxième partie de la Ligue des Champions, l’objectif suprême des Parisiens.