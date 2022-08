Mercato - PSG

Jusqu’au 31 août à minuit, le PSG poussera pour ce transfert…

Publié le 26 août 2022 à 19h30 par Alexis Bernard

La liste des joueurs indésirables PSG s’est allongée ces dernières années. Alors que Luis Campos a réussi à se débarrasser de certains, une énigme reste encore sans solution pour le moment : Mauro Icardi. Le conseiller du club parisien est prêt à tout pour faire partir l’Argentin et il reste peu de temps avant la fin du compte à rebours…

Son arrivée à Paris en 2019 promettait beaucoup, après six premiers mois d’excellente facture. Mais depuis, Mauro Icardi a enchaîné les performances très décevantes et sa réputation a très largement été entachée par les histoires extra-sportives qui ont émergé dans les médias ces derniers mois. Il est désormais un joueur indésirable du club et n’entre plus dans les plans de jeu d’attaque de la direction, secteur avec beaucoup de concurrence.

Accord avec Galatasaray

Le dégraissage débuté par Luis Campos cet été porte doucement ses fruits. Mais il reste encore à convaincre Icardi de quitter le club, lui qui ne croule pas sous les demandes. Ces dernières semaines, l’Argentin a été approché par certains clubs mais cela n’a jamais abouti. Selon La Repubblica , confirmé par le10sportcom , un accord a été trouvé avec Galatasaray. Il s’agit d’un prêt mais Paris n’a pas encore validé car il doit y avoir une grosse prise en charge du salaire.

🤩 Quelle journée pour les fans du PSG ! 🛫 Mauro Icardi considère l’appel de Galatasaray, et Wanda Nara s’occupe des intérêts des deux clubs turcs intéressés par l’argentin.💰 Le PSG est prêt à négocier pour un prêt, mais uniquement avec une OA obligatoire (~25M€)🗞 GdS pic.twitter.com/e4z26AcZNm — Media Parisien (@MediaParisien) August 16, 2022

Paris prêt à tout pour faire partir Icardi

C’est une des missions de cette fin de mercato estival pour Luis Campos. Le départ de Mauro Icardi est absolument nécessaire pour permettre au PSG de libérer de la place. Mais il est très compliqué de se débarrasser de ce joueur puisque personne n’en veut. A la suite de ses performances peu convaincantes, tout le monde tourne le dos à l’Argentin. Mais le PSG est prêt à descendre son prix pour le porter aux alentours de 20 millions d’euros, signe de l’envie de voir partir Icardi prochainement. A moins de six jours de la fin du mercato, un prêt semble bien plus probable…

Un départ nécessaire pour l’avenir

Indésirable depuis un moment déjà, Mauro Icardi doit quitter le Paris Saint-Germain pour permettre au club de bien préparer l’avenir, notamment en vue de la Ligue des champions. Le début de saison est excellent et l’objectif principal de l’année arrive bientôt. Luis Campos a son plan bien établi et le départ de l’Argentin pourrait débloquer la situation en vue de l’hiver prochain. La fin du mercato le 31 août approche mais connaissant le talent de Luis Campos pour mener à bien ses affaires, la vente d’Icardi devrait bien se passer et le projet de renforcer l’attaque en vue de remplacer Mbappé notamment pourra se concrétiser durant le mercato hivernal.