Tour de force et petits miracles, Luis Campos éblouit au PSG

Publié le 26 août 2022 à 17h30 par Alexis Bernard

Arrivé au PSG à la fin de la saison précédente pour remplacer Leonardo, Luis Campos a un objectif très clair : gagner la Ligue des champions. Très réputé dans le football, notamment en termes de transfert, le Portugais impose sa méthode, souvent bonne, partout où il passe.

Après des échecs parfois durs à encaisser, le PSG fait de la Ligue des Champions son grand objectif de la saison. Pour arriver à ses fins, le club a recruté un nouveau conseiller, Luis Campos, pour tenter d’atteindre ce but. Mais qui dit recrutement dit aussi départ, et à ce jeu-là, le Portugais a réussi à débloquer de nombreuses situations. Véritable expert du ballon rond, il a longtemps suivi le même chemin que José Mourinho et il est devenu l’un des conseillers les plus réputés du monde du football. Dénicheur de pépites, il a fait exploser de nombreux joueurs au plus haut niveau. En Ligue 1, on le connaît pour sa réussite lors des titres de Monaco en 2017 et de Lille en 2021, dont il est à l’origine.

Un grand objectif : la Ligue des champions

Connu pour ses talents de dénicheur de pépites, Luis Campos est venu à Paris pour construire un projet d'une envergure encore plus grande qu'à Monaco et Lille. L'objectif n'est plus seulement la Ligue 1 et l'émergence des talents pour les revendre à prix d'or (stratégie de trading dans laquelle il excelle) mais bien de bâtir la meilleure équipe du monde, capable de marcher sur l'Europe durablement. Et pour cela, le Portugais a déjà mis en place beaucoup de choses. A commencer par un recrutement ciselé aux petits oignons...

La patte Campos déjà visible

Cet été, le mercato estival du PSG a plutôt été animé puisque l’effectif s’est renforcé dans tous les compartiments du jeu. Luis Campos a misé sur des joueurs plutôt jeunes pour soutenir ses joueurs, apportant ainsi Hugo Ekitike en attaque, Vitinha en milieu de terrain et Mukiele en défense. Et il rêve encore de mieux en attaque pour suppléer le trio phénoménal de la MNM, Mbappé, Neymar, Messi. Malheureusement, ça ne sera pas Bernardo Silva, sa grande priorité. Manchester City refuse et Paris a jeté l'éponge.

Paris est sous le charme

Si Luis Campos excelle dans le recrutement, il est aussi adroit pour faire partir les joueurs. Le PSG, qui ne manquait pas d'indésirables dans ses rangs, au début de l'été, a en effet pu faire partir certains joueurs qui ne rentraient plus dans les plans de jeu de Galtier et de Campos pour gagner de la place. Ainsi, cet été, il a réussi à faire partir Georginio Wijnaldum à l’AS Roma, Thilo Kehrer à West Ham et Ander Herrera à Bilbao. Et sur le feu, il y a les dossiers Keylor Navas à Naples, Leandro Paredes à la Juventus, Layvin Kurzawa à Fulham et Mauro Icardi à Galatasaray.



Sous le charme de Luis Campos le recruteur, Paris l'est également du dirigeant à poigne. Avec Christophe Galtier, ils ont remis à plat toute l'organisation du club. L'institution est au centre de tout et le moindre écart se paye désormais très cher. Un véritable faiseur de miracle qui éblouit déjà à Paris avant même d'avoir décroché la première étoile du club...